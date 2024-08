A sus 40 años, Paolo Guerrero sigue vigente en el fútbol internacional. Tras su turbulento paso por la Universidad César Vallejo de la Liga 1, surgió el interés de un club argentino, específicamente Banfield. El ‘Taladro’ es una de las opciones que tiene el delantero peruano para continuar su carrera deportiva.

Después de anunciarse la llegada de Gustavo Munúa como director técnico, en Banfield tienen el firme objetivo de salir de la zona baja de la tabla general. Para ello, están considerando a futbolistas de jerarquía, siendo uno de ellos Paolo Guerrero. Sin embargo, desde Argentina afirman que aún no hay una propuesta concreta por el ‘9′.

Hasta el momento, lo único que ha ocurrido es un acercamiento entre el club argentino y el entorno del futbolista peruano. Se han llevado a cabo conversaciones para conocer las pretensiones económicas del delantero, pero todavía están lejos de llegar a una negociación, según informa el portal TyC Sports.

Es importante señalar que, por ahora, Paolo Guerrero mantiene un contrato vigente con César Vallejo. Aún no ha llegado a un acuerdo con el club trujillano para concretar su salida, lo que representa el principal obstáculo para que pueda comenzar a negociar con otros equipos.

Teniendo en cuenta su situación contractual, en Alianza Lima, otro de los clubes interesados, han decidido no pronunciarse sobre el jugador hasta que quede totalmente libre. Así lo expresó el gerente deportivo Bruno Mariani hace unos días: “No podemos desconocer quién es Paolo Guerrero para el mundo del fútbol, pero hoy tiene contrato con Vallejo y queremos ser sumamente respetuosos. No podemos tomar contacto ni hablar sobre situaciones de jugadores que tienen contrato con otros”.

En lo que va del año, Paolo Guerrero ha disputado 16 encuentros entre César Vallejo y la Selección Peruana. Con los ‘Poetas’, participó en solo nueve partidos entre Liga 1 y Copa Sudamericana, marcando un total de tres goles. Con la bicolor, tampoco tuvo buenos números de cara al arco, anotando solo un gol en siete presentaciones, incluidas tres en la Copa América.

