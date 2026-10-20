Paolo Guerrero elevó una petición por Alianza Lima y los clubes deportivos durante una misa en Las Nazarenas. Foto: Instagram/ entreperiodistasoficial
Paolo Guerrero elevó una petición por Alianza Lima y los clubes deportivos durante una misa en Las Nazarenas. Foto: Instagram/ entreperiodistasoficial
Por Redacción EC

Paolo Guerrero participó en la misa realizada en la iglesia Las Nazarenas por la salud y las intenciones del Club Alianza Lima y de todos los equipos deportivos del país. Durante la ceremonia religiosa, el delantero blanquiazul compartió una petición dedicada al pueblo peruano, las familias y los deportistas, en un momento marcado por la fe y la unión.

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