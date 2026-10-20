Paolo Guerrero participó en la misa realizada en la iglesia Las Nazarenas por la salud y las intenciones del Club Alianza Lima y de todos los equipos deportivos del país. Durante la ceremonia religiosa, el delantero blanquiazul compartió una petición dedicada al pueblo peruano, las familias y los deportistas, en un momento marcado por la fe y la unión.

El goleador de Alianza Lima dirigió sus palabras hacia el bienestar de la comunidad y de quienes forman parte del deporte nacional. Su mensaje incluyó una referencia especial a la familia blanquiazul, así como a los familiares y amigos que acompañan a los deportistas dentro y fuera de las competiciones.

¿Qué pidió Paolo Guerrero durante la misa en Las Nazarenas?

“Por el pueblo peruano y nuestra familia Blanquiazul, por nuestras familias y amigos, por nuestros equipos deportivos, para que el señor aumente nuestra fe, nos mantenga unidos en el amor y nos dé la fuerza para ser testigos de su palabra, cumpliendo sus sueños y designios”, expresó Paolo Guerrero durante la ceremonia.

En su petición, el delantero resaltó la importancia de fortalecer la fe, mantener la unión y encontrar la fuerza necesaria para afrontar los desafíos. Además, incluyó a todos los equipos deportivos del país, extendiendo su mensaje más allá de Alianza Lima y mostrando una intención de bienestar para quienes representan al Perú en distintas disciplinas.

Paolo Guerrero participó en una misa por Alianza Lima y sorprendió con una petición por el deporte nacional. Foto: Captura de video

Alianza Lima encomendó al club y al deporte peruano

La misa celebrada en la iglesia Las Nazarenas reunió la devoción religiosa con el sentimiento de pertenencia al club íntimo. La participación de Guerrero destacó por el mensaje dirigido al pueblo peruano, a la familia blanquiazul y a los deportistas, con un llamado a permanecer unidos y mantener la fe.

De esta manera, la petición de Guerrero puso en primer plano valores como la solidaridad, la esperanza y el compañerismo, tanto dentro de Alianza Lima como en el deporte nacional. Su mensaje también dedicó un espacio a las familias y amistades que acompañan a los atletas, en una ceremonia centrada en pedir por la salud y las intenciones de los clubes deportivos del Perú.

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