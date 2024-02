César Acuña, fundador de la Universidad César Vallejo (UCV), dijo que esperar que los abogados del jugador Paolo Guerrero y los del equipo norteño alcancen un acuerdo para resolver el contrato del futbolista de la mejor manera.

Esto, luego de que el experimentado delantero, de 40 años, hiciera público su deseo de no jugar en el equipo de Trujillo por los mensajes de extorsión que recibió su madre, Petronila Gonzales, en los últimos días, cuando el ariete tenía todo listo para viajar a la ciudad del norte peruano.

“Espero que a futuro no me equivoque. De repente, Paolo está tomando como pretexto estas llamadas (de extorsión a su madre) para no venir a Trujillo. De repente tiene mejores ofertas y sería lamentable que se disuelva el contrato y aparezca en Alianza Lima o Colo Colo, y la verdad, eso no sería algo serio”, declaró Acuña en RPP Noticias.

Acuña, quien también es gobernador regional de La Libertad, dijo lamentar que Trujillo pueda ser vista como “la peor ciudad del Perú”, después de lo declarado por Paolo Guerrero el último jueves 15 de febrero.

“Me llama la atención escuchar que (Guerrero) no va a venir porque Trujillo está en estado de emergencia. Al contrario, ese sería motivo para que venga porque hay más presencia policial y de las Fuerzas Armadas, y no va a pasar nada, va haber más seguridad. Eso debe motivarlo, que venga a Trujillo porque hay más seguridad”, aseguró.

Según informó RPP Noticias en la mañana de este viernes, 16 de febrero, Paolo Guerrero ya habría enviado a la UCV una carta en la que renuncia como jugador de ese club.

