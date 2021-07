Recientemente, Paolo Hurtado terminó su vínculo con el Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria y quedó como jugador libre a la espera de cerrar contrato con un nuevo equipo. La prioridad del volante es un equipo del extranjero, pero también cuenta con propuestas interesantes del fútbol peruano, hasta hace poco una de ellas era la del Cusco FC.

El gerente deportivo del equipo de la Ciudad Imperial ve complicada la llegada de Paolo al plantel: “Paolo Hurtado es un atractivo para todo equipo, entendemos sus aspiraciones, conversamos con él, pero tenemos avanzado la negociación con otro atacante, un nueve, y lo cerraremos en horas”.

La posibilidad de que Paolo Hurtado sea jugador de Cusco FC estuvo cerca de concretarse, incluso el técnico argentino Claudio Vivas había manifestado su deseo de contar con el peruano: “La realidad es que no hemos avanzado mucho, pero nuestro interés de contar con él es muy grande y es el deseo de todo el club. No es algo sencillo, pero no hay que abandonar la lucha”.

Aunque fue importante para la clasificación al Mundial, Paolo Hurtado no es convocado a la selección desde la temporada 2019, debido a que la falta de minutos en los equipos donde estuvo.

Con este presente, Alianza Lima aparece como una alternativa para el futbolista de 31 años que fue parte del plantel de la selección peruana que participó en Rusia 2018. Una de las complicaciones para cerrar el acuerdo sería el tema económico.

Paolo Hurtado jugó en Alianza Lima desde su debut el 2008 hasta el 2012, con un breve paso por Juan Aurich el 2009. Con camiseta íntimo suma casi 100 encuentros entre el torneo local y competencias internacionales.