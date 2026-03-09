El futbolista Paolo Hurtado fue uno de los invitados recientes del programa “Enfocados”, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde ambos recordaron el episodio de la pelea que protagonizaron cuando compartieron vestuario en Alianza Lima.

Durante la conversación, el popular “Caballito” evitó dar mayores detalles sobre lo ocurrido, pero sí señaló que él pensó que de todas maneras tenían que superar sus desavenencias y voltear la página.

El incidente ocurrió cuando coincidieron en el plantel blanquiazul en 2022, una situación que en su momento generó comentarios dentro del club y que incluso habría llegado a los golpes.

En el programa, Hurtado señaló que el tema ya quedó en el pasado y que ambos lograron solucionar sus diferencias, hasta incluso terminaron el programa entre bromas,.

“Los problemas a veces se solucionan hablando o de otra manera. Nosotros solucionamos nuestros problemas y punto final”, comentó durante la conversación.

Ante ello, el propio Farfán terminó reconociendo el resultado del enfrentamiento con una frase que provocó risas en el set: “Me pegó, me pegó”, admitiendo que Hurtado salió mejor parado en aquella gresca.

La pelea se convirtió en una de las historias más comentadas dentro del plantel en ese momento, aunque con el paso del tiempo el conflicto quedó atrás. Ahora, ambos futbolistas se reunieron en el programa para recordar el episodio y hablar de manera distendida sobre lo ocurrido.

El capítulo ha generado gran repercusión entre los hinchas, quienes reaccionaron en redes sociales al reencuentro entre dos protagonistas de uno de los episodios más curiosos en la interna de Alianza Lima.