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Resumen

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Roberto Merino - Retirado (Foto: Depor)
Roberto Merino - Retirado (Foto: Depor)
Por Jean Pierre Maraví Coppa

Roberto Merino, desde Salerno, Italia, recuerda junto a El Comercio lo que significó ese encuentro con Robert Prevost en Chiclayo, cuando vestía la camiseta de Juan Aurich y salió campeón en el 2011. Explica lo que transmitía en la misa y cómo la gente de Chiclayo vive su regreso ahora como el Papa León XIV.

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