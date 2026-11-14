Roberto Merino, desde Salerno, Italia, recuerda junto a El Comercio lo que significó ese encuentro con Robert Prevost en Chiclayo, cuando vestía la camiseta de Juan Aurich y salió campeón en el 2011. Explica lo que transmitía en la misa y cómo la gente de Chiclayo vive su regreso ahora como el Papa León XIV.

Roberto, cuando estabas en Juan Aurich, ¿cómo fue ese acercamiento con Robert Prevost? ¿Qué recuerdas de aquella época y de los momentos que compartieron en Chiclayo?

En ese momento Robert Prevost era vesco, como se dice en italiano y estaba haciendo su camino como cardenal. Sí, recuerdo en Chiclayo, jugué varios años, soy chiclayano de origen, de pura cepa. Y tengo mi familia, mi abuela era devota de la Virgen de Guadalupe, familia de la parte de Ramírez, con mucha fe católica, con mucha tradición en ese sentido. Con el Aurich, en dos o tres ocasiones hicimos una misa del equipo, y tiene mucho acercamiento, mucho vínculo ese equipo del Juan Aurich y sobre todo en alguna misa del domingo nos dio su bendición, y nada nos saludamos, así fue, evidentemente verlo en la plaza San Pietro, en el chat de primos se estaba viendo que salga en el balcón como sustituto de Francisco fue una sorpresa increíble. Yo tenía la visita de mi madre, que había venido de España aquí a Italia, y cuando en el chat de primos dijeron, no, es un papa peruano, es quien ha vivido un montón de años ahí en Chiclayo, entonces fue una sorpresa, una algarabía increíble, la verdad.

Hoy que es el papa León XIV y que regresa al Perú, ¿qué significa para ti recordar que conociste a esa persona antes de que alcanzara una dimensión mundial?

Del papa espero que tenga una buena recuperación, pues tuvo una intervención quirúrgica y aquí en Italia se habló mucho de eso, sobre la enfermedad que tuvo y nada. En Perú tendrá ese cariño recíproco del pueblo peruano y chiclayano, donde la gente es muy calurosa, por eso se llama la “Ciudad de la Amistad” y la gente te alcanza un plato de comida, te recibe cn música y baile. La verdad son sentimientos encontrados y bueno decirte que evidentemente su llegada es una dimensión mundial su regreso a Perú. Sé que en Chiclayo han arreglado todo, me dijeron eso, ya que me comunicó con mis primos o tías y me dicen que han arreglado las calles y la venida del Pontífice va a ser algo increíble y que el pueblo peruano tenga esa bienvenida, porque León XIV se siente peruano y es una cosa muy hermosa. Yo también rezo mucho al ‘Divino niño del Milagro" de Puerto Eten, que es uno de los primeros milagros eucarísticos desde hace más de tres siglos, el Papa León XIV en ese sentido irá a visitar la iglesia en Chiclayo, Eten y va a ser un encuentro impresionante.

rr

Roberto Merino fue campeón nacional con Juan Aurich, ahora vive en Italia. (Foto: GEC) / FERNANDO SANGAMA

¿Recuerdas alguna conversación, algún gesto o alguna anécdota que te haya permitido conocerlo más allá de su condición religiosa? ¿Qué imagen conservas de él?

Sí, recuerdo que era muy afable, con mucha humildad y calma, sin exaltarse, muy tranquilo te transmitía tranquilidad, Además, recuerdo que dijo que este título nacional (del 2011) era la alegría nuestra y del pueblo chiclayano. Eso a mí personalmente, me quedó muy marcado, en pocas ocasiones se escucha una misa así de bonita. Te repito, mi familia lo conoce, porque ha presenciado muchas misas de él. Es un párroco del pueblo, solidario, con un corazón muy bondadoso. Rescato su buen corazón y sobre todo el tema que decía sobre siempre el grupo humano. “Todos para uno”, así se va para la misma dirección y nos ayudamos el uno al otro, ese era el mensaje más importante.

¿Has conversado con antiguos compañeros de Juan Aurich sobre esta experiencia? ¿Cómo viven ustedes el hecho de que alguien que formó parte de aquella etapa de sus vidas hoy sea el Papa?

En el chat de campeones que tenemos en su momento, lo conversamos, pero por ahí algunos no lo ubicaban, porque eran muchos años, no lo tenían ubicado. Algunos sí, pero bueno, todos muy contentos, muy alegres que el Papa sea chiclayano y también, en este caso, con mucho acercamiento con Edwin Oviedo, con el presidente. El presidente me llamó, estuvimos conversando y tuvo esta primera llegada con el Papa, que se vieron, se juntaron con la camiseta de la selección peruana.

Yo no pude ir porque estaba en otra zona de Italia, no pude, pero tampoco se iba, cómo decir, dentro de la agenda, porque el Vaticano prepara una agenda muy específica de dos o tres personas. Viajó la delegación, pero no pude asistir. Vamos a ver si en el mes de esas fechas pueda irme para Perú y disfrutar de mi país, de mi tierra, de mi gente, de la música, de la comida. Tenemos una comida espectacular, ¿no? Y estar en Lima con familiares y después me voy para el Chiclayo. Claro, voy a organizarme bien, vamos a ver el tiempo del trabajo, el trabajo de una parte, el fútbol, a ver cómo me organizo bien. Pero no, simplemente no hemos tocado mucho el tema, recordarmos que fue una alegría muy bonita, pero sobre todo el que más se acuerda en el organigrama, dentro de la directiva, sobre todo Edwin Oviedo y los directivos que estaban en ese año.

El inolvidable reencuentro de Chiclayo con el papa León XIV y la primera e histórica misa que realiza en tierras peruanas: Pampas de Pimentel. (Isabel Medina / Foto: Andina / Luis Iparraguirre).

Ahora que vuelve al Perú y visita Chiclayo, ¿qué te gustaría que la gente recuerde de aquel Robert Prevost que conociste? ¿Crees que hay historias de esa época que todavía no se han contado?

Cada ciudadano de Chiclayo que habrá asistido a diferentes eventos, que ha seguido, cómo decir, ese camino, ese peregrinaje de la persona de nuestro Papa emblemático, Robert Prevost, pues tendrá cada uno una anécdota muy bonita que contar, ¿no? Pero seguramente volver a Perú va a ser, te repito, va a ser una alegría inmensa, una algarabía, sentimientos encontrados, porque que vuelva al Perú y que reciba ese cariño después, te repito, de esa intervención, de esa operación, pues le va a llenar, le va a dar un envión anímico y una alegría inmensa al Papa.

Después de tantos años, ¿has tenido la oportunidad de volver a encontrarte con él o de hacerle llegar algún mensaje desde que fue elegido Papa?

No absolutamente no. No he tenido un acercamiento, la única cosa que he sabido es a través de Edwin Oviedo que si lo conoce. Personalmente si hemos asistido a dos o tres misas y ahí sí lo hemos conocido. Ahora mismo en su reinado, su pontificado absolutamente nada.

Roberto Merino junto a Jose Mourinho

¿Qué crees que representa para Chiclayo y para el fútbol peruano que una persona que estuvo tan vinculada a esa ciudad durante tu etapa en Juan Aurich hoy regrese al Perú como Papa? ¿Te gustaría volver a encontrarte con él?

Claro, claro, ahora Chiclayo se conoce en el mundo ya, en el mundo se conoce Chiclayo por el papa, por su gente y por la comida, creo que hay una diferencia también muy bonita, muy especial, porque en nuestro querido Perú cada región tiene su especialidad, de su tradición, de sus comidas, lo mismo en la selva, en la sierra, en la costa y en la selva, en este caso zona de costa también, en Chiclayo se cocina riquísimo, riquísimo, hay un dicho que dice, “como como un rico y pago como un pobre”, es buenazo eso, y bueno, sí, la ciudad estará totalmente, encontrarse con él, pienso que será una cosa muy extraordinaria, sin lugar a dudas.

Roberto, ahora estás en otra faceta del fútbol. Me comentabas que eres entrenador de un equipo Sub-17. ¿Cómo nace este proyecto y qué equipo estás dirigiendo actualmente?

Soy entrenador del Under-17 Sarnese Calcio como se dice en italiano. Es un proyecto que hemos iniciado desde verano. Estoy desarrollando la técnica individual y también hago de primer entrenador. Estamos primeros en la clasificación, hemos ganado todo y estamos jugando en la región de la zona del Partenopeo, de la zona de Napoli. El campeonato está siendo muy bueno, muy fuerte y tengo un buen grupo de seres humanos. Un grupo con una calidad humana extraordinaria y después como jugadores tienen una calidad importante. Ten en cuenta que Italia tiene que hacer una reestructuración de todo su fútbol base y hacer una cronología de todo y establecer nuevas metodologías y cimientos. Ha estado muy manchado el fútbol italiano por diferentes aspectos negativos desde representantes, no hay que generalizar, pero que no han hecho las cosas bien. En ese caso han sentido una mafia detrás de todo, dentro del complotismo político-deportivo. Por eso Italia no ha ido ya 12 años al Mundial, cuando Italia y Brasil eran las selecciones más potentes. Yo creo que talento hay, como dije en un programa de televisión hace un año, ¿cómo no va a haber talento en Italia? Yo conozco toda Italia porque he jugado al fútbol aquí, he estado en diferentes ciudades. En Roma, que está aquí cerca, en la capital, he estado en Milán, en Florencia, en Bolonia. He girado por toda Italia y evidentemente, como yo dije en la televisión, si Guardiola ha venido aquí, sabe que hay talento. Pero hay que saber sembrar para recoger buenas frutas, hay que tener paciencia, hay que saber cultivar. Y sobre todo hay una trilogía que explica que, por ejemplo, en Florencia nace la ópera, después de la ópera nace el teatro, y del teatro después viene el cine. Entonces para eso tienes que tener talento. Primero la ópera, después el teatro y después el cine. De consecuencia en el deporte seguramente que hay talento. Yo lo he visto y poco a poco tiene que hacer pasos chiquitos pero seguros en este sentido y espero que se puedan dar los frutos, que es importante eso.

Después de haber sido futbolista profesional y jugar en distintos países, ¿qué buscas transmitirles a estos chicos? ¿Qué te gustaría conseguir con este proyecto y cuántos de ellos crees que pueden llegar al fútbol profesional?

El fútbol me ha dado tantas cosas, me ha dado los valores, seguir una disciplina, una preparación a nivel mental, física y espiritual. Ten en cuenta que yo me vine en el año 91 porque emigraron mis padres. Sabes que la situación en Perú en aquellos años con el gobierno de Alan García era insostenible. Estaba Sendero Luminoso, etc.

Después estuve un tiempo, había familia en Suiza y después subimos unos meses en Suiza. Después me fui para España y ahí mis padres trabajaban. Toda mi familia, mis hermanos mayores en el mundo de la medicina. Tengo un hermano que labora en Ingeniería y Física. Mi otro hermano, el menor, en ese tiempo jugaba al fútbol también. Era lateral derecho, jugó en el Espanyol y después siguió carrera en el extranjero también. Lo mío, me firmé en Barcelona a los 11 años y estuve 5 años ahí en la cantera. Después hice carrera, fui a Mallorca, Málaga, Suiza y después de ahí despegué.

Yo he podido tener muchas experiencias. Hablo inglés, hablo italiano, hablo portugués un poco, hablo griego. Y eso te deja el fútbol. Si lo sabes aprovechar te instruye, te da una capacidad de resiliencia. Y sobre todo de saber imponerte en los contratiempos, en las dificultades. Es lo que le transmito yo a mis muchachos, a los chicos, a estos chibolos que ya tienen 17 para 18.

La verdad que hay buena camada y les transmito lo que es el hoy ser mejor que ayer y el mañana ser mejor que hoy. Mantener el equilibrio emotivo, no sentirte ni más que nadie ni menos que nadie.

El saber ser respetuoso, el respeto, los valores. Son cosas que para mí son fundamentales. Y también les enseño diferentes momentos que he pasado en la vida en diferentes países, y que el fútbol a veces pasa muy rápido y hay que aprovecharlo también. Pero hay que tener esa calma, esa capacidad de observación y esa inteligencia. Ahora hay más evolución en el fútbol a pasos agigantados.

Ahora tienes toda la mesa preparada. Entonces uno tiene que prepararse para poder competir al máximo nivel. Eso es muy importante. El proyecto que tengo junto al presidente que se llama Nilo Papachena, que está haciendo las cosas muy bien y tenemos un staff donde han sido todos exjugadores.

Desde arqueros, mediocampistas, delanteros, volantes, defensas. He abrazado este proyecto porque es muy interesante y hay que ir para adelante. ¿Cuál de ellos creo que puede llegar? No lo sé.

Prefiero mantener mi perfil bajo en ese sentido y que los chicos trabajen. Hay algún jugador, por ejemplo, un lateral izquierdo que tiene muchas similitudes al ´Loco’ Vargas. Así, alto, fuerte, le pega muy bien a la pelota.

Hay algún que otro jugador que también es un centrocampista. Hay algún arquero que también es muy bueno. Pero bueno, ellos van a tener la vitrina, la visibilidad con el Napoli y demás equipos. Y te repito, este equipo se encuentra a media hora de donde yo vivo en Salerno.

Finalmente, ¿qué otros proyectos tienes?

Si, tengo la intención de traer a Lima la escuela de Buffon Academy, le esta yendo muy bien en Norteamerica y se está beneficiando la MLS con más opciones de arqueros. La metodología es que la Buffon Academy ve el tema de la técnica individual más la base táctica en realidad de juego, más otras cosas más que sería bueno que se implemente en nuestro país para sacar excelentes arqueros en el futuro.

SOBRE EL AUTOR