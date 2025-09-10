El Papa León XIV fue visitado por una niña quien se acercó con la camiseta de Universitario de Deportes y le solicitó una foto para inmortalizar el momento.
El Sumo Pontífice, estadounidense peruano, accedió a la solicitud e incluso le firmó la indumentaria crema.
Cabe mencionar que hace algunas semanas, Robert Prevost, nombre real del líder de la Iglesia Católica, recibió una camiseta de Alianza Lima por parte de una tienda blanquiazul.
Esta, incluso tenía grabado su nombre en la parte de atrás, a lo que la Santa Sede respondió agardeciendo el regalo.
Universitario ganó el Torneo Apertura y busca el tricampeonato nacional, luego de quedar fuera de la Copa Libertadores.
Este fin de semana viajará a Arequipa para enfrentarse al siempre complicado FBC Melgar, que tiene a Juan Reynoso como flamante entrenador.
