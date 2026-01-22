Sporting Cristal iniciará una nueva temporada con una camiseta que impresionó a los hinchas ‘celestes’. La institución rimense, junto a Puma, lanzó la nueva indumentaria oficial que será usada por los planteles masculino y femenino..
“La camiseta Home de Sporting Cristal no es solo un uniforme, es un símbolo de identidad, historia y orgullo celeste. En su diseño, la franja del escudo se imprime sobre el pecho como un recordatorio permanente de lo que representa el club: tradición, carácter y pertenencia”, se lee en la descripción de la camiseta.
“Vestir esta camiseta es llevar el escudo en la piel, sentir el orgullo de una historia ganadora y reafirmar, partido a partido, el compromiso con una identidad que trasciende generaciones. Porque Cristal no se explica: se siente. Somos el club que Nasció Campeón”, finaliza.
- Camiseta Masculina: 279 soles
- Camiseta Femenina: 279 soles
- Camiseta Niño: 199 soles
