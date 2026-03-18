Con el objetivo puesto en su participación en la Liga 3, el club Centro Deportivo Municipal ya empezó sus entrenamientos en Pachacamac y recientemente anunció su nueva camiseta para la temporada 2026, una en la que esperan alcanzar el ascenso y recortar así la distancia hacia el sueño de volver a la máxima división del fútbol peruano.

“91 años de historia, 90 años vistiendo la franja. Inspirada en nuestra tradición y en el respaldo eterno de los que nunca abandonan”, anunció el cuadro edil a través de sus plataformas digitales, en un año donde el verdadero cariño por el club más entrañable del fútbol peruano necesita salir a relucir y replicarse en las tribunas.

La nueva camiseta de Deportivo Municipal para la temporada 2026 en Liga 3.

Como se recuerda, Municipal disputará la Liga 3 en 2026 como consecuencia de un proceso acumulado de incumplimientos administrativos y bajo rendimiento deportivo.

En las últimas temporadas, el club registró deudas con jugadores y trabajadores, lo que derivó en sanciones dentro del sistema de licencias de la Federación Peruana de Fútbol, incluyendo quita de puntos y restricciones para inscribir futbolistas. Estas medidas afectaron directamente su competitividad y limitaron su capacidad de sostenerse en las categorías superiores.

Para esta temporada, el cuadro edil viene preparándose bajo la dirección de Adrián Celis y ya empezaron pretemporada. La nueva camiseta presenta también una nueva marca que apuesta por la franja: EOO, es una marca peruana dedicada al diseño y confección de indumentaria deportiva de alto rendimiento. Fundada por dos hermanos emprendedores, nace con el objetivo de elevar el estándar de la indumentaria deportiva en el Perú, combinando diseño, tecnología textil e identidad de marca.