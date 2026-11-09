Alianza Lima espera por Nicolás Díaz: el defensa revela cómo se encuentra tras sufrir una lesión. Foto: X/@JaxLatinMedia
Alianza Lima espera por Nicolás Díaz: el defensa revela cómo se encuentra tras sufrir una lesión. Foto: X/@JaxLatinMedia
Por Redacción EC

Alianza Lima encendió las alarmas de cara a la final de la Liga 1 2026. El defensor Nicolás Díaz terminó con fuertes molestias físicas y reconoció que tiene dificultades para caminar, por lo que deberá esperar los resultados de los exámenes médicos programados para este miércoles para conocer la gravedad de su lesión.

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