Alianza Lima encendió las alarmas de cara a la final de la Liga 1 2026. El defensor Nicolás Díaz terminó con fuertes molestias físicas y reconoció que tiene dificultades para caminar, por lo que deberá esperar los resultados de los exámenes médicos programados para este miércoles para conocer la gravedad de su lesión.

El futbolista blanquiazul conversó con la prensa después del último compromiso del equipo y no ocultó su preocupación por su estado físico. Su presencia en la definición del campeonato dependerá de la evaluación médica y de su evolución durante los próximos días.

“No puedo caminar, vamos a esperar el miércoles los exámenes, ojalá no sea nada”, manifestó el defensor, quien reconoció que se encuentra bastante adolorido.

¿Universitario o Sport Huancayo? Nicolás Díaz responde sobre el rival de Alianza Lima en la final. Foto: X/@JaxLatinMedia

El zaguero chileno explicó que todavía no conoce el alcance exacto de la molestia que sufrió y que deberá someterse a las evaluaciones correspondientes antes de tener un diagnóstico definitivo.

Al ser consultado sobre cómo se encontraba físicamente, fue contundente: “Muy adolorido por el tema de ayer”.

La situación genera preocupación en el comando técnico de Alianza Lima, considerando que el equipo se prepara para disputar la final nacional y necesita contar con sus principales alternativas defensivas.

Sin embargo, Díaz también dejó en claro que el plantel tiene futbolistas preparados para asumir responsabilidades si alguno de sus compañeros no puede estar disponible.

“Sí, igual están todos preparados, todo el equipo está preparado para el que le toque”, sostuvo cuando le preguntaron si todavía tenía tiempo para recuperarse antes de la definición.

Nicolás Díaz lamenta que Alianza Lima no haya conseguido el Clausura

El defensor también expresó su frustración por no haber alcanzado el objetivo de conquistar el Torneo Clausura 2026. Aunque reconoció que el equipo consiguió cerrar la temporada sin perder en la altura, consideró que ese registro pierde importancia frente a la meta que perseguían.

“Con mucha bronca, por cómo se ve el resultado, pero bueno, vamos a prepararnos para lo que viene, que es una cosa importante”, señaló.

Asimismo, fue consultado por el hecho de que Alianza Lima haya terminado la temporada sin derrotas en ciudades de altura, una estadística que suele representar una dificultad para los equipos de Lima.

“NO PUEDO CAMINAR. Vamos a esperar a la resonancia, ojalá no sea nada. Para ser campeón hay que ganarle al que sea” Nicolás Díaz, jugador Alianza Lima 🎙️@Landivar_renato https://t.co/s9MQmvIA1E — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 9, 2026

“Sí, sí, es algo importante, pero queríamos ser campeón y no se logró, así que no sirve de nada”, respondió.

Díaz también reconoció que su adaptación al equipo fue progresiva, debido a que inicialmente no contaba con el ritmo futbolístico que necesitaba.

“Sí, ya me acoplé, me costó al principio porque no venía con ritmo, pero bueno, ya me adapté al equipo, así que, bien, por ese lado”, explicó.

¿A quién prefiere Nicolás Díaz como rival en la final: Universitario o Sport Huancayo?

Otro de los temas que abordó el futbolista fue la posibilidad de enfrentar a Universitario de Deportes o Sport Huancayo en la definición del campeonato nacional.

El defensor evitó mostrar una preferencia por alguno de los posibles rivales y aseguró que Alianza Lima debe estar preparado para enfrentar a cualquier equipo si quiere levantar el título.

“Para ser campeón hay que ganar a los que sea”, afirmó.

Cuando le preguntaron directamente si prefería medirse ante Universitario o Sport Huancayo, reiteró su postura: “Nada, cualquiera, cualquiera. Como te dije antes, para ser campeón hay que ganarle a todos”.

También fue consultado sobre los comentarios relacionados con un supuesto temor de algunos equipos a enfrentar a Universitario. Al respecto, Díaz tomó distancia de esas opiniones.

Eryc Castillo lleva 22 goles en el ñao con Alianza Lima. (Foto: Club Alianza Lima)

“No sé, eso es lo que piensa la gente, no me incluyo. Lo que piensa la gente no nos influye a nosotros”, manifestó.

Por ahora, la principal preocupación de Alianza Lima pasa por conocer el diagnóstico de Nicolás Díaz. Los exámenes médicos de este miércoles serán determinantes para saber si el defensor podrá estar disponible en la final de la temporada.

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