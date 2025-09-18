Partido, Alianza vs. U. de Chile EN VIVO
Previa
Los blanquiazules mantienen la ilusión de llegar a la gran final de la Copa Conmebol Sudamericana, sin embargo, deberán superar a un complicado rival como lo es el conjunto chileno. El equipo de ‘Pipo’ Gorosito arranca la llave en Matute y esperan sacar un buen resultado para buscar la clasificación en Coquimbo.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido entre Alianza Lima y U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Matute.
Alianza Lima no llega en un buen momento, ya que en la Liga 1 cayó 4-3 en condición de local ante el Deportivo Garcilaso. Por otro lado, la U de Chile es la otra cara de la moneda, ya que, llega de golear 3-0 a su eterno rival, Colo Colo en la Supercopa de Chile.