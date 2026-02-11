Alianza Lima - 2 de Mayo en vivo: previa y últimas noticias del partido de Copa Libertadores

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO - Previa del partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores

Previa

Estos son los convocados del elenco paraguayo para el choque de hoy ante Alianza en Matute

Estos son los convocados del elenco paraguayo para el choque de hoy ante Alianza en Matute
Previa

2 de Mayo anuncia así el partido de esta noche contra Alianza en Matute

2 de Mayo anuncia así el partido de esta noche contra Alianza en Matute
Previa

Para acceder a la Fase 2 del torneo, Alianza necesita ganar por 2-0 o por otro marcador en el que se imponga por dos goles de diferencia. Un empate o una derrota dejará a los victorianos fuera de competición.

Previa

En el partido de ida, disputado el pasado 4 de febrero en Pedro Juan Caballero, Paraguay, 2 de Mayo se impuso por 1-0, gracias al gol anotado por Diego Acosta a los 84 minutos.

Previa

Alianza Lima palpita el partido de esta noche ante 2 de Mayo por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores

Alianza Lima palpita el partido de esta noche ante 2 de Mayo por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores
Previa

El árbitro del partido será el brasileño Flavio Rodrigues de Souza, quien será acompañado por sus compatriotas Rodrigo Correa y Rafael Alves, como primer y segundo asistente, respectivamente. Rodrigo Pereira será el cuarto árbitro y Rodrigo D’ Alonso será el responsable del VAR. 

Previa

El encuentro será transmitido EN VIVO por el canal ESPN, y también podrás seguirlo en streaming por Disney +. Las incidencias online y minuto a minuto las tendrás en esta nota de El Comercio.

Previa

Alianza Lima recibe hoy a 2 de Mayo de Paraguay en el partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El partido comenzará a las 7:30 p.m. y se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, 'Matute', en el distrito de La Victoria.

SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe

Alianza Lima - 2 de Mayo en vivo: previa y últimas noticias del partido de Copa Libertadores
Fútbol peruano

Alianza Lima - 2 de Mayo en vivo: previa y últimas noticias del partido de Copa Libertadores

La ‘U’ va calentando el Monumental con más de 40 mil entradas vendidas para duelo ante Cienciano
Fútbol peruano

La ‘U’ va calentando el Monumental con más de 40 mil entradas vendidas para duelo ante Cienciano

Sport Boys critica a la CONAR: “A Universitario le dieron la razón y al mismo tiempo a nosotros no”
Fútbol peruano

Sport Boys critica a la CONAR: “A Universitario le dieron la razón y al mismo tiempo a nosotros no”

Espn por internet - Link para ver, Alianza Lima vs. 2 de Mayo por partido de vuelta por Copa Libertadores
Fútbol peruano

Espn por internet - Link para ver, Alianza Lima vs. 2 de Mayo por partido de vuelta por Copa Libertadores