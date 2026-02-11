Alianza Lima - 2 de Mayo en vivo: previa y últimas noticias del partido de Copa Libertadores

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO - Previa del partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores
Para acceder a la Fase 2 del torneo, Alianza necesita ganar por 2-0 o por otro marcador en el que se imponga por dos goles de diferencia. Un empate o una derrota dejará a los victorianos fuera de competición.
En el partido de ida, disputado el pasado 4 de febrero en Pedro Juan Caballero, Paraguay, 2 de Mayo se impuso por 1-0, gracias al gol anotado por Diego Acosta a los 84 minutos.
El árbitro del partido será el brasileño Flavio Rodrigues de Souza, quien será acompañado por sus compatriotas Rodrigo Correa y Rafael Alves, como primer y segundo asistente, respectivamente. Rodrigo Pereira será el cuarto árbitro y Rodrigo D’ Alonso será el responsable del VAR.
El encuentro será transmitido EN VIVO por el canal ESPN, y también podrás seguirlo en streaming por Disney +. Las incidencias online y minuto a minuto las tendrás en esta nota de El Comercio.
Alianza Lima recibe hoy a 2 de Mayo de Paraguay en el partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El partido comenzará a las 7:30 p.m. y se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, 'Matute', en el distrito de La Victoria.
Estos son los convocados del elenco paraguayo para el choque de hoy ante Alianza en Matute