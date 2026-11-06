El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 entra en su recta final. La fecha 16 se disputará desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre, con nueve encuentros que podrían modificar la parte alta de la tabla de posiciones.
El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 entra en su recta final. La fecha 16 se disputará desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre, con nueve encuentros que podrían modificar la parte alta de la tabla de posiciones.
La lucha por el primer lugar promete emociones, pues Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Sport Huancayo llegan igualados con 31 puntos. Los tres equipos dependen de sus propios resultados para mantenerse en la pelea por el título del segundo certamen de la temporada.
A continuación, revisa la programación completa, los horarios y dónde ver los partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura.
Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
La jornada comenzará este viernes 6 de noviembre con el encuentro entre Atlético Grau y Cusco FC. El sábado se disputarán cinco partidos, mientras que el domingo se jugarán los tres encuentros restantes.
Viernes 6 de noviembre
- 3:00 p. m. – Atlético Grau vs. Cusco FC
Sábado 7 de noviembre
- 1:00 p. m. – ADT vs. Sporting Cristal
- 3:30 p. m. – FC Cajamarca vs. Alianza Atlético
- 6:00 p. m. – FBC Melgar vs. Juan Pablo II
- 8:30 p. m. – Cienciano vs. Sport Huancayo
Domingo 8 de noviembre
- 1:00 p. m. – Los Chankas vs. Alianza Lima
- 3:30 p. m. – Sport Boys vs. UTC
- 6:00 p. m. – Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos
- 8:30 p. m. – Universitario vs. CD Moquegua
¿Cuándo juegan Sporting Cristal, Universitario y Sport Huancayo?
Los tres equipos que comparten el primer lugar tendrán compromisos exigentes en esta jornada. Sporting Cristal será el primero en salir a la cancha: visitará a ADT el sábado 7 de noviembre, desde la 1:00 p. m.
Ese mismo día, Sport Huancayo jugará ante Cienciano en Cusco, a partir de las 8:30 p. m. Universitario de Deportes, en tanto, cerrará la fecha cuando reciba a CD Moquegua el domingo 8, desde las 8:30 p. m.
Los tres llegan igualados en puntos y ocupan los primeros lugares de la clasificación por diferencia de goles. Por ello, conseguir una victoria será clave para seguir en carrera por el título del Clausura.
¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 2026 EN VIVO?
La transmisión de los encuentros de la Liga 1 2026 es exclusiva de L1 Max. Los aficionados podrán seguir por esta señal los nueve compromisos correspondientes a la fecha 16 del Torneo Clausura.
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