El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 entra en su recta final. La fecha 16 se disputará desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre, con nueve encuentros que podrían modificar la parte alta de la tabla de posiciones.

La lucha por el primer lugar promete emociones, pues Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Sport Huancayo llegan igualados con 31 puntos. Los tres equipos dependen de sus propios resultados para mantenerse en la pelea por el título del segundo certamen de la temporada.

A continuación, revisa la programación completa, los horarios y dónde ver los partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura.

Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

La jornada comenzará este viernes 6 de noviembre con el encuentro entre Atlético Grau y Cusco FC. El sábado se disputarán cinco partidos, mientras que el domingo se jugarán los tres encuentros restantes.

La fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se jugará a mitad de semana. (Foto: Sport Huancayo / Universitario / Sporting Cristal)

Viernes 6 de noviembre

3:00 p. m. – Atlético Grau vs. Cusco FC

Sábado 7 de noviembre

1:00 p. m. – ADT vs. Sporting Cristal

3:30 p. m. – FC Cajamarca vs. Alianza Atlético

6:00 p. m. – FBC Melgar vs. Juan Pablo II

8:30 p. m. – Cienciano vs. Sport Huancayo

Domingo 8 de noviembre

1:00 p. m. – Los Chankas vs. Alianza Lima

3:30 p. m. – Sport Boys vs. UTC

6:00 p. m. – Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos

8:30 p. m. – Universitario vs. CD Moquegua

Liga 1 2026: programación, horarios y canales de TV de la fecha 16 del Torneo Clausura. Foto: Liga 1 Max

¿Cuándo juegan Sporting Cristal, Universitario y Sport Huancayo?

Los tres equipos que comparten el primer lugar tendrán compromisos exigentes en esta jornada. Sporting Cristal será el primero en salir a la cancha: visitará a ADT el sábado 7 de noviembre, desde la 1:00 p. m.

Ese mismo día, Sport Huancayo jugará ante Cienciano en Cusco, a partir de las 8:30 p. m. Universitario de Deportes, en tanto, cerrará la fecha cuando reciba a CD Moquegua el domingo 8, desde las 8:30 p. m.

Los tres llegan igualados en puntos y ocupan los primeros lugares de la clasificación por diferencia de goles. Por ello, conseguir una victoria será clave para seguir en carrera por el título del Clausura.

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1 2026 EN VIVO?

La transmisión de los encuentros de la Liga 1 2026 es exclusiva de L1 Max. Los aficionados podrán seguir por esta señal los nueve compromisos correspondientes a la fecha 16 del Torneo Clausura.