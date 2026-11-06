Liga 1 entra en su recta final: los partidos que definirán la lucha por el Clausura 2026. Foto: Liga 1 Max
Liga 1 entra en su recta final: los partidos que definirán la lucha por el Clausura 2026. Foto: Liga 1 Max
Por Redacción EC

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 entra en su recta final. La fecha 16 se disputará desde este viernes 6 hasta el domingo 8 de noviembre, con nueve encuentros que podrían modificar la parte alta de la tabla de posiciones.

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