El Poder Judicial ordenó la liberación inmediata de Patricio Arce, luego de anular la condena de 22 años de prisión que pesaba en su contra por el delito de homicidio calificado. La decisión fue tomada por la Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao, que declaró fundado el recurso presentado por su defensa.

El exfutbolista había sido sentenciado en 2023 como coautor del asesinato de un cobrador de transporte público ocurrido en 2021 en el Callao. Sin embargo, tras revisar el caso, el colegiado determinó que era necesario realizar un nuevo juicio oral con una mejor evaluación de las pruebas y del proceso.

Pese a recuperar su libertad, Arce no queda exento del proceso judicial. Deberá afrontar el nuevo juicio bajo mandato de comparecencia con restricciones, cumplir reglas de conducta, pagar una caución económica de 10 mil soles y no podrá salir del país durante nueve meses.

La resolución no implica una absolución definitiva, sino la nulidad de la sentencia previa, por lo que el caso seguirá en investigación. De esta manera, el exjugador de clubes como Sporting Cristal y Sport Boys deberá volver a enfrentar a la justicia mientras se determina su situación legal en un nuevo proceso.