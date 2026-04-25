Resumen

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El Poder Judicial dejó sin efecto la sentencia contra Patricio Arce y ordenó un nuevo juicio, que afrontará bajo comparecencia con restricciones. (Foto: GEC)
El Poder Judicial dejó sin efecto la sentencia contra Patricio Arce y ordenó un nuevo juicio, que afrontará bajo comparecencia con restricciones. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Poder Judicial ordenó la liberación inmediata de Patricio Arce, luego de anular la condena de 22 años de prisión que pesaba en su contra por el delito de homicidio calificado. La decisión fue tomada por la Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao, que declaró fundado el recurso presentado por su defensa.

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