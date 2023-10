Patrick Zubczuk, arquero de UTC, se pronunció sobre el blooper que cometió en el encuentro ante Universitario por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Y es que, el portero fue uno de los deportistas más criticados tras el resultado que colocó al cuadro crema como líder de la Liga 1 Betsson.

“Mi profesionalismo no está en duda en ningún momento. La gente que me conoce sabe de la persona que soy. Hoy me tocó cometer un error para que el resultado sea más abultado de lo que ya era. El partido anterior, con la ‘U’, fui figura. Así es el fútbol”, dijo Zubczuk en diálogo con El Diez. Vale recordar que un rebote generado por el guardameta fue aprovechado por Edison Flores, quien solo tuvo que empujar el balón para meter un gol.

Por otro lado, Zubczuk reveló que está comprometido con UTC, pero anhela volver a Universitario porque lo considera el club más grande del país.

“Cualquier jugador quisiera estar. Es el equipo más grande del Perú y es un año muy importante. Siempre es un deseo que tengo de regresar al club en el que nací y crecí. Ahora me debo a UTC y creo que he demostrado al 100%”, explicó.

Cabe mencionar que el próximo partido de Universitario será ante Cusco FC (la fecha del encuentro será sorteado el miércoles 4 de octubre debido a que los dirigidos de Jorge Fossati se encuentra entre los primeros lugares del campeonato). Mientras tanto, UTC recibirá a Universidad César Vallejo en los horarios de la fecha 18 en el Estadio Héroes de San Ramón.