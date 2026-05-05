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Patrick Zubczuk tras incidente con técnico de Los Chankas: “Lo que dijo es inaceptable” | VIDEO
Patrick Zubczuk tras incidente con técnico de Los Chankas: “Lo que dijo es inaceptable” | VIDEO
Por Redacción EC

Patrick Zubczuk, arquero de Deportivo Garcilaso, se pronunció sobre el incidente que protagonizó con Walter Paolella, técnico de Los Chankas, al final del partido. De acuerdo a su versión, el altercado se originó cuando intentó saludar al entrenador rival.

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