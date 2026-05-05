Patrick Zubczuk tras incidente con técnico de Los Chankas: “Lo que dijo es inaceptable” | VIDEO

Patrick Zubczuk, arquero de Deportivo Garcilaso, se pronunció sobre el incidente que protagonizó con Walter Paolella, técnico de Los Chankas, al final del partido. De acuerdo a su versión, el altercado se originó cuando intentó saludar al entrenador rival.

“Yo respeto a todo el mundo. El técnico vino a darme la mano, pensé que venía a saludar o felicitar, pero vino a increpar algunas cosas. No puedo reproducir lo que dije. Lo que dije, se lo dije a una persona que insultó a la madre todo el segundo tiempo. No sé si era recogebolas o algún miembro del equipo de ellos”, expresó en L1 Max.

El guardameta cuestionó la actitud de Paolella y aseguró que se le acercó con otra intención al final del partido en Andahuaylas. “No me quería soltar la mano. Quería algo más. Yo quería evitar el problema. Me di media vuelta y me fui”, agregó.

No obstante, Zubczuk respaldó a su compañero Horacio Benincasa y reveló los comentarios que habrían desatado la reacción del defensor. “Lo que le dijo a Benincasa fue algo fuera de lugar. Es una falta de respeto insinuar que nosotros recibimos dinero para ganar o tirarnos, además de decir que somos ‘muertos de hambre’. Eso no es bueno, es inaceptable”, detalló.

Por último, considera que lo hecho por Paolella fue una falta de respeto. “Me dijo que yo no puedo celebrar de esa manera el triunfo. Venimos de una situación difícil y un triunfo acá con uno de los equipos que está puntero es un desahogo tremendo. Yo lo puedo celebrar como quiero y más con mis compañeros. Eso no es una falta de respeto”, apuntó.

🎙️Zubzuk: "El técnico vino a darle la mano, pero me increpó varias cosas. Lo que dije, se lo dije a una persona que insultó a la madre todo el partido. El técnico no me quería soltar la mano"#L1Radio



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