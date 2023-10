La derrota ante Universitario de Deportes por la fecha 17 de la Liga 1 Betsson ha generado un malestar en Patrick Zubczuk que va más allá de los tres puntos perdidos. Al portero le han llovido críticas, por lo que no dudó en salir al frente y, a través de sus redes sociales, pronunciarse ante todo tipo de insinuaciones contra su profesionalismo en el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

“Acepto las críticas respecto a mi rendimiento en un partido, pero no acepto que mi dignidad y profesionalismo se ponga en duda. Llevo muchos años en el fútbol peruano y nadie tiene un mal concepto sobre mi persona. Me brindo íntegro a UTC partido a partido durante todo el año, con aciertos y errores y creo que nadie puede decir lo contrario”, empezó escribiendo Zubczuk, quien no tuvo una buena noche el último lunes y fue protagonista en los goles de la U.

“Para mí el partido contra Universitario era muy especial, esperaba tener un gran rendimiento porque sé que es una vitrina a nivel nacional. Lastimosamente tuve una mala noche, totalmente distinta a la que tenía en mente (todo lo contrario a la tarde que tuve contra Universitario en el Apertura, cuando también luchaban el campeonato)”, continuó.

Zubczuk, además, mostró todo su repudio contra “cualquier comentario que ponga en duda mi dignidad y que afecte a mi familia”. También agradeció a sus compañeros, familia e hinchas de UTC que lo apoyaron.

El golero tuvo un mal rendimiento ante su exequipo y eso ha generado muchas críticas en su contra. Sin embargo, señaló que seguirá esforzándose para dar lo mejor en UTC, su actual club.