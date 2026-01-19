El director técnico de Sporting Cristal, el brasileño Paulo Autuori cuestionó la falta de fechas definidas a días del inicio de la Liga 1.

Aún no existen fechas confirmadas en el calendario del torneo, una situación que —según remarcó— afecta directamente la planificación deportiva de los clubes.

“Soy un hombre de fútbol. A 15 días de que inicie el torneo, aún no sabemos las fechas en las que vamos a jugar”, señaló el estratega.

Si bien reconoció que existe un fixture establecido, advirtió que para los entrenadores lo más importante es contar con fechas concretas que permitan ajustar las cargas de entrenamiento y organizar partidos amistosos.

Autuori comparó la situación del fútbol peruano con la organización en otros países, donde ya tienen las fechas definidas con anticipación.

“Si uno mira lo que sucede en otros países, todo ya está definido; en Perú, no”, remarcó.