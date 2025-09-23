El entrenador de Sporitng Cristal también criticó que Universitario y Alianza Lima no vayan a todas las provincias del campeonato.
Redacción EC
Redacción EC

dejó escapar en Chongoyape una gran oportunidad de seguir en lo más alto de la tabla del Torneo Clausura de la , tras igual sin goles ante Juan Pablo II.

Al finalizar el encuentro, el entrenador celeste Paulo Autuori, además de comentar sobre el encuentro, arremetió contra el fútbol peruano, representado en el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

Carlos Lázaro

“Lo que pasó acá es una vergüenza. En el fútbol jamás he visto un dueño de un club ser presidente de la Federación”, dijo muy molesto el estratega brasileño.

“No hay necesidad de nosotros estar acá (Chongoyape) porque cuando viajamos nos quitan los puntos. No me traten de idiota, ganar o perder es el fútbol, pero no nos traten de idiotas, tienen que saber que nosotros sabemos lo que pasa”, añadió.

Además, criticó que Universitario y Alianza Lima no vayan a todas las provincias del campeonato, como sí lo hace Sporting Cristal.

“El fútbol es un deporte de integración, de las grandes ciudades como provincias, pero por taquilla meten algunos partidos fuera. Si la gente quiere mirar a sus ídolos, de la ‘U’, Alianza Lima u otros equipos, quieren estar acá. Pero no, ese partido, por intereses que no son deportivos, va para otro sitio”, argumentó muy indignado. 

Sporting Cristal descansará en la fecha 11 del campeonato, y luego retomará acciones el próximo lunes 29 de setiembre ante Ayacucho FC en el estadio Alberto Gallardo.

