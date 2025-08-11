Sporting Cristal, tras un irregular inicio de temporada, se ubica en el primer lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, jugadas cinco jornadas y sin recibir un solo gol.

Uno de los responsables del gran presente celeste es su entrenador, el brasileño Paulo Autuori, quien en conferencia de prensa remarcó la importancia de tener una idea de juego para obtener los resultados.

“Me saco el sombrero por cómo los jugadores entienden que, para salir campeón, hay tres aspectos cruciales: espíritu de sacrificio, capacidad de sufrimiento y sentido de ayuda mutua. Hoy se vieron los tres“, dijo el estratega de 68 años.

“Ganar por ganar es sencillo, pero plasmar una idea y dejar un legado es lo más complicado, sobre todo con jugadores peruanos que puedan llegar a la selección en un futuro“, añadió.

Por otro lado, se refirió a las constantes tarjetas rojas que ha recibido su equipos en las últimas fechas.

“Los jugadores son lo más importante al construir un plan de juego, pero no podemos tener expulsados en partidos seguidos; debemos trabajar en eso”, finalizó.

En la próxima jornada, Sporting Cristal viajará a Juliaca para enfrentarse a Binacional este sábado 16 de agosto desde las 5:30 p.m..

