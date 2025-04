De vuelta a casa

Autuori ya es el nuevo entrenador de Sporting Cristal pero bien pudo ser el sucesor de Juan Carlos Oblitas como director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Tiene todo el perfil. Una probada experiencia en el torneo local, un paso por la selección peruana y una larga trayectoria como entrenador que pareció ponerle punto final hace dos años.

Sin embargo, la añoranza y los buenos recuerdos dejados en Cristal lo convencieron de abandonar la jubilación y volver a ponerse el buzo de entrenador para asumir un reto poco sencillo: tomar las riendas de un equipo reñido con el resultado, peleado con sus hinchas y distante de un juego que recuerde las mejores épocas del club.

¿Por qué volvió? Como en sus dos últimas etapas, en Atlético Nacional y en Cruzeiro, a Autuori le han ofrecido la potestad de trazar la hoja de ruta de la gestión y evolución de la metodología futbolística a través de todas las categorías de Sporting Cristal.

El plan a futuro

Cristal ya trabaja considerablemente en el desarrollo de sus bases inferiores. Ahora, con Autuori, pretenden que el esfuerzo se concentre en consolidar el ascenso desde las canteras al primer equipo, bajo la añadidura de fortalecer el perfil exportador de sus figuras.

Si bien en los últimos años Cristal ha forjado profesionalmente a varios jugadores desde las canteras, lo que se busca es ascender un nivel en el crecimiento de las figuras con visión al mercado internacional.

Autuori ya hizo ese trabajo con relativo éxito en el Atlético Nacional y buscará replicarlo ahora en el Rímac. Por lo pronto, surgen las dudas sobre su comando técnico. Si traerá profesionales de su confianza o armará un equipo con figuras reconocibles en el club celeste como Jorge Soto.

Lo que sí se sabe es que ya empezó a trabajar. Autuori ha pedido recopilar toda la información sobre los integrantes del primer equipo y había pedido gestionar citas personales con referentes del plantel.

Las primeras medidas

Autuori, que siempre se destacó por un trabajo minucioso y riguroso, comprende que el problema deportivo se resuelve en el camerino. Luego, con la recuperación del compromiso del plantel y el respaldo de los referentes, es posible ejercer su influencia a través de la táctica y estrategia con la pelota. En ese orden ese trabaja.

Apenas su nombre saltó como rumor, en los medios se hizo eco de su ya histórica “purga” realizada en la temporada 2002 para lograr revertir las condiciones negativas del club en ese entonces, hasta convertirlo en campeón nacional.

La idea de que algo similar se replique en la actualidad es poco probable. Al menos no durante el Apertura. Lo que sí está claramente demostrado es que si Autuori no encuentra respuesta en el equipo, no dudará en tomar decisiones difíciles o dar un paso al costado. A Paulo no le tiembla la mano.

Precisamente esta última característica, la de líder con reconocida trayectoria, es un factor que puede resultar clave para las intenciones del club para afianzar una tregua con la hinchada.

La tregua con la hinchada

En Cristal, el desacuerdo con la directiva se ha traducido en desaliento para el equipo. Tribunas vacías, llamados a boicotear los partidos con la no asistencia y los continuos reclamos hacia Joel Raffo han consolidado una crisis que no solo es deportiva.

Por eso, contar con un apellido como el de Autuori es también una forma de tender puentes con la afición. Entregar las decisiones deportivas a una cara visible y reconocida es una forma de buscar ganarse nuevamente la confianza del aficionado. Ya quedó demostrado que el éxito deportivo no es ajeno a lo que se dice, piensa y siente en las oficinas.

