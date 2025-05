Sporting Cristal cayó derrotado por la mínima diferencia ante Cerro Porteño por la fecha 5 del Grupo G de la Copa CONMEBOL Libertadores 2025 en el estadio Nacional de Lima. Los rimenses dejaron pasar la oportunidad de meterse a octavos de final y ahora aspiran a clasificar a la Copa Sudamericana.

Luego del partido, al director técnico de Sporting Cristal le comentaron sobre el rumor de su salida, si es que no traían refuerzos para la segunda parte del año. Esto causó la molestia del entrenador y terminó calificando de tonterías a los rumores.

“Perdón, no respondo tonterías. Yo soy un hombre que tiene palabra en el equipo que hablo. Yo no necesito hablar de eso. Entonces, sin comentarios sobre esto. Hoy, que la gente hable lo que quiera, uno ve redes sociales, video análisis son tontería como esa (la pregunta). Rehúso hablar de ese tema. Perdón, pero no hay cómo”, expresó el brasileño.

La próxima fecha, Sporting Cristal tendrá una dura tarea, intentar robarle puntos a Palmeiras en Brasil, que si bien ya está clasificado a los octavos de final, siempre es un rival complicado.