Paulo Autuori rompió su silencio en conferencia de prensa contra los rumores de su renuncia como entrenador de Sporting Cristal.

El conjunto ‘rimense’ venció 3-0 a Sport Boys por el Torneo Apertura de la Liga 1, y el DT estalló contra los que iniciaron y divulgaron noticias sobre su renuncia.

“Yo no controlo esto. Así son los días actuales. Lo lamento por los periodistas serios, que buscan la noticia como deben hacerlo…Estos no son periodistas, son blogueros que no han ganado nada en su vida profesional, pero tienen la capacidad de juzgar a otros como si fueran victoriosos en su vida”, comentó ofuscado.

“La gente inventa lo que quiera, más aún en los días actuales. Vamos a hablar de lo que interesa que es el partido”, acotó.