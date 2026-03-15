Resumen

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El entrenador del conjunto ‘rimense’ apuntó sobre los periodistas que señalaron que había dejado su cargo a disposición. (Foto: Getty Images)
El entrenador del conjunto ‘rimense’ apuntó sobre los periodistas que señalaron que había dejado su cargo a disposición. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Paulo Autuori rompió su silencio en conferencia de prensa contra los rumores de su renuncia como entrenador de Sporting Cristal.

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