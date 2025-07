Sporting Cristal cerró el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto con victoria agónica sobre Atlético Grau, y el entrenador celeste, Paulo Autuori, tomó la palabra para compartir su balance del plantel y dejar una polémica frase.

Al finalizar el encuentro en el estadio Alberto Gallardo, también se refirió a la salida del delantero uruguayo Martín Cauteruccio, nuevo refuerzo de Bolívar.

“Una plantilla es un sistema abierto, entran y salen jugadores a cada rato cuando se puede en el mercado. Ha salido ‘Caute’, no estaba en los planes. Salió y el club ya está trabajando en este tema”, declaró Autuori.

“A mí no me importa cuándo, a mí me importa quién. Hay que traer los refuerzos que puedan añadir calidad y nivel profesional. Prefiero jóvenes a extranjeros que no aportan nada”, añadió.

Sobre la victoria celeste por 2-1 frente a Atlético Grau, con goles de Irven Ávila y Santiago González, dijo que se queda conforme con el rendimiento de sus dirigidos.

“Hoy me quedó muy contento porque el equipo ha jugado especialmente la primera parte. Creo que dos equipos intentaron jugar y ahí hay que congratular a Grau porque el fútbol peruano necesita de eso”, apuntó.

