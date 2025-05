Paulo Autuori, director técnico de Sporting Cristal, se expresó tras la abultada derrota por 6-0 del cuadro celeste frente a Palmeiras por Copa Libertadores, una actuación que calificó como dolorosa y que requiere reflexión.

En conferencia de prensa, el entrenador brasileño dejó claro que la prioridad para su equipo es aprender de los errores sin buscar excusas.

“El resultado no acompañó, no hay justificativo para esto. Nosotros tenemos que trabajar, pensar en el Clausura, en el Apertura aún y preparar al equipo para el Clausura. Hay muchos jóvenes, todos lucharon, hubo errores que trabajamos para que no pasen. En un resultado como este, no hay espacio para muchas palabras para justificar”, afirmó.

“Pruebo jugadores sin ningún miedo de hacerlo, yo necesito saber los jugadores que tengo, esta es la realidad”, añadió.

Sobre la situación del equipo, Autuori fue categórico: “El rival fue muy superior, nosotros cometimos errores, debemos tener claridad para hacer un análisis, no hay mucho que justificar”.

“En el fútbol todo pasa, las cosas buenas no duran para siempre y las malas tampoco. Hay que seguir adelante”, sentenció.