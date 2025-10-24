Más que tranquilo se mostró el entrenador de Sporting Cristal, Paulo Autuori, tras perder frente a Universitario, en el duelo pendiente por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Los celestes llevaron el peso del partido, con una marcada superioridad desde la posesión, pero sin claridad en ataque para vencer la resistencia del golero crema Sebastián Britos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

“Quedé satisfecho por la manera en que jugó el equipo todo el partido. El gol lo sufrimos anímicamente. El fútbol te regala lecciones, un equipo tiene que ser efectivo, tuvimos un control de juego total, con buen fútbol, buenas conexiones, pero en el último tercio no fuimos efectivos”, dijo en conferencia de prensa.

“Sabíamos que la clave del partido era en el mediocampo, tuvimos buenos movimientos. En el segundo tiempo se pierde claridad, mientras el tiempo va pasando”, añadió.

En esa línea, se refirió a los encuentros que le restan, con el objetivo de ser parte de los playoffs para definir a los clasificados a la Copa Libertadores 2026.

“Ganar los partidos que quedan y después veremos qué va a pasar. Nos quedan 4 partidos y el objetivo es ganarlos. Tenemos que construir, jugar como los dos últimos, y no empezar el próximo año de cero”, finalizó.

Con gol de Álex Valera, los cremas se impusieron 1-0 ante Sporting Cristal y quedaron a una sola victoria de ganar el Torneo Clausura y, por ende, el tricampeonato nacional.

Universitario visitará Tarma este domingo para enfrentar a ADT e incluso sin jugar puede ser campeón, si pierde este sábado Cusco FC.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.