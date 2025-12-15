Sporting Cristal no logró mantener la ventaja global y, tras la derrota 2-0 ante Cusco FC en la final de vuelta de los play-offs de la Liga1 Te Apuesto 2025, no pudo asegurar su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los celestes se convierten en el Perú 3 y deberán iniciar su participación en el torneo continental desde la Fase 2. Para alcanzar los grupos, tendrán que superar dos rondas eliminatorias.

Luego del encuentro en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el técnico Paulo Autuori asumió toda la responsabilidad por el resultado. “El equipo jugó como quería. No perdimos el partido por eso; tuvimos espacio para jugar, y la responsabilidad es completamente mía, no tiene nada que ver con el planteamiento”, afirmó en conferencia de prensa.

Autuori también reconoció el mérito de Cusco FC, que no solo se coronó vencedor, sino que también fue el segundo equipo con más puntos en la fase regular de la Liga1.

#LAPREVIA Declaraciones de Paulo Autuori



"Por mi mente no pasa ser defensivo u ofensivo, pasa ser equilibrado, queremos jugar fútbol"



Ingresa al stream https://t.co/nFu28c7RHn#CuscoFC vs #SportingCristal pic.twitter.com/2tT16sI8HC — L1MAX (@L1MAX_) December 14, 2025

“Felicitamos al rival, se lo merece no solo por este partido, sino por lo que hizo a lo largo de la competencia. Lo hicieron bien y lo lograron. No hay que buscar justificaciones de otro tipo”, comentó el estratega brasileño.

Sobre el futuro, Autuori destacó que, a pesar de no haber alcanzado los objetivos, se sembraron bases importantes para el futuro. “Sembramos muchas cosas durante la temporada, aunque no logramos recoger todo lo que esperábamos, se hicieron cosas significativas para lo que viene. Estamos tranquilos con lo que nos depara el próximo año”, finalizó.