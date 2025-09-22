El mediocampista de Alianza Lima marcó en la goleada blanquiazul sobre Comerciantes Unidos en Matute.
El mediocampista de Alianza Lima marcó en la goleada blanquiazul sobre Comerciantes Unidos en Matute.
Redacción EC
Redacción EC

fue titular y figura del triunfo 4-0 de sobre Comerciantes Unidos, por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

LEE TAMBIÉN: Raúl Ruidíaz tras ser retirado del museo de Universitario: “Ni sabía que estaba ahí”

Incluso, el mediocampista de 30 años abrió el marcador con remate de cabeza a los 33 minutos de juego.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

Al finalizar el encuentro, compartió su felicidad por marcar un gol, tras varios años, luego de una importante carrera en el fútbol mexicano.

“Estoy muy feliz de haber anotado un gol después de 9 años, nuevamente en Perú, con esta hinchada linda y con mis compañeros, que día a día venimos trabajando y haciendo las cosas bien. Este gol es gracias a todos ellos”, dijo en declaraciones a L1 Max.

MIRA: Ignacio Buse: “Quiero hacer visible el tenis, que la gente sepa quién es Horna como saben quién es Guerrero”

“Me siento muy bien y contento desde que llegué al club. Desde el día uno, mis compañeros, el cuerpo técnico y la directiva del club. Al hincha le pido que sigan apoyando, que van a encontrar un Alianza fuerte y que va a querer ganar siempre en casa”, añadió.

Los demás golea blanquiazules fueron anotados por Kevin Quevedo, Gaspar Gentile y Pablo Ceppelini.

El próximo jueves 25 de setiembre, Alianza Lima jugará ante la Universidad de Chile en Coquimbo, por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC