Pedro Aquino fue titular y figura del triunfo 4-0 de Alianza Lima sobre Comerciantes Unidos, por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Incluso, el mediocampista de 30 años abrió el marcador con remate de cabeza a los 33 minutos de juego.

Al finalizar el encuentro, compartió su felicidad por marcar un gol, tras varios años, luego de una importante carrera en el fútbol mexicano.

“Estoy muy feliz de haber anotado un gol después de 9 años, nuevamente en Perú, con esta hinchada linda y con mis compañeros, que día a día venimos trabajando y haciendo las cosas bien. Este gol es gracias a todos ellos”, dijo en declaraciones a L1 Max.

“Me siento muy bien y contento desde que llegué al club. Desde el día uno, mis compañeros, el cuerpo técnico y la directiva del club. Al hincha le pido que sigan apoyando, que van a encontrar un Alianza fuerte y que va a querer ganar siempre en casa”, añadió.

Los demás golea blanquiazules fueron anotados por Kevin Quevedo, Gaspar Gentile y Pablo Ceppelini.

El próximo jueves 25 de setiembre, Alianza Lima jugará ante la Universidad de Chile en Coquimbo, por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana.

