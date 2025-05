Pese a no tener la continuidad en su club, Santos Laguna, Pedro Aquino fue convocado a la selección peruana y busca tener minutos en la próxima fecha doble de Eliminatorias ante Colombia y Ecuador.

Con su futuro deportivo aún por definirse, el mediocampista de 30 años fue consultado sobre su tan comentado regreso a Sporting Cristal, institución en la que nació y pasa por un irregular presente.

“Yo no le cierro las puertas a nadie y mucho menos a Cristal. Ya saben que soy muy hincha del club”, comentó Aquino.

“Ahorita no tengo pensado volver aún al país, todavía tengo la oportunidad de seguir en el extranjero. Pero si no es Cristal (en Perú), no es nada”, añadió al finalizar las prácticas de la blanquirroja.

Por otro lado, y ya centrado en lo que será su rol en la selección, destacó que tiene la convicción de estar en el campo y aportar para sacar los resultados que mantengan a Perú con vida en las Eliminatorias.

“Ya hace tres meses que no tengo lesión solo que no estaba participando con mi equipo. Estoy muy comprometido e ilusionado de arrancar contra Colombia y si no es así, apoyar desde la banca como siempre he tratado de hacer”, finalizó.

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Dale click al link.