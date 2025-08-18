En las últimas horas, Alianza Lima ha acelerado las negociaciones con Pedro Aquino, el futbolista peruano que actualmente le pertenece al Santos Laguna, busca continuidad y el equipo dirigido por ‘Pipo’ Gorosito está interesado en sus servicios.

Luego de la salida inesperada de Erick Noriega, Alianza Lima busca reforzar la volante, es por eso que la posibilidad de traer a Pedro Aquino tomó más fuerzas en las últimas horas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Antes de su viaje a Ecuador para enfrentar a la U. Católica por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana, el Director Deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, habló sobre la posibilidad de que la ‘Roca’ llegue al club victoriano.

“Hay una posibilidad, Pedro quiere venir, pero estamos contra el tiempo, así que, esperemos que se resuelvan algunos detalles. Es una posibilidad”, confirmó Navarro a la prensa.

Franco Navarro, Director Deportivo de Alianza Lima, habló sobre la posibilidad de que Pedro Aquino llegue al club íntimo.

En el Torneo Clausura 2025 del fútbol peruano, el libro de pases se cerró el lunes 18 de agosto, fecha límite establecida por la FPF para que los clubes realicen incorporaciones o salidas, tras haberse abierto el 24 de junio como segunda ventana oficial de transferencias del año.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.