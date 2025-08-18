Redacción EC
En las últimas horas, ha acelerado las negociaciones con, el futbolista peruano que actualmente le pertenece al Santos Laguna, busca continuidad y el equipo dirigido por ‘Pipo’ Gorosito está interesado en sus servicios.

Luego de la salida inesperada de Erick Noriega, Alianza Lima busca reforzar la volante, es por eso que la posibilidad de traer a Pedro Aquino tomó más fuerzas en las últimas horas.

Antes de su viaje a Ecuador para enfrentar a la U. Católica por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana, el Director Deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, habló sobre la posibilidad de que la ‘Roca’ llegue al club victoriano.

Hay una posibilidad, Pedro quiere venir, pero estamos contra el tiempo, así que, esperemos que se resuelvan algunos detalles. Es una posibilidad”, confirmó Navarro a la prensa.

Franco Navarro, Director Deportivo de Alianza Lima, habló sobre la posibilidad de que Pedro Aquino llegue al club íntimo.

En el Torneo Clausura 2025 del fútbol peruano, el libro de pases se cerró el lunes 18 de agosto, fecha límite establecida por la FPF para que los clubes realicen incorporaciones o salidas, tras haberse abierto el 24 de junio como segunda ventana oficial de transferencias del año.

