Pedro Gallese, arquero de la selección peruana, combina su faceta deportiva con el emprendimiento. ‘El Pulpo’, que recientemente disputó el duelo amistoso ante Bolivia, reveló una sorpresa a sus seguidores.

Gallese impulsa su marca personal, Pedro Gallese Colección, dedicada a comercializar gorros, prendas de vestir, shorts y diversos accesorios inspirados en nuestra identidad cultural.

Como parte de su crecimiento comercial, el futbolista anunció el lanzamiento de su tienda virtual, una plataforma que permitirá adquirir sus productos desde cualquier lugar del Perú.

La apertura del espacio digital llega acompañada de una promoción especial: un descuento del 40% en los artículos disponibles, como incentivo para sus primeros compradores.

De esta manera, Gallese amplía sus horizontes fuera de las canchas y fortalece un proyecto empresarial que busca promover la cultura peruana mediante propuestas de moda urbana.