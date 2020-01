Pedro Gallese fue anunciado este viernes como nuevo jugador de Orlando City de la MLS. Una vez oficializado el fichaje, el arquero de la selección peruana se refirió a la decisión de alejarse de Alianza Lima, a pesar de que le hicieron una oferta por renovar contrato.

“Estoy contento con este nuevo reto. Hay que tomar las cosas con responsabilidad y tratar de hacer las cosas bien aquí, es un gran paso en mi carrera”, reconoció el portero de 29 años en entrevista con el programa “Fútbol como Cancha”.

El exportero de Alianza Lima reconoció que el cuadro blanquiazul hizo un gran esfuerzo por retenerlo para esta temporada, pero él ya había decidido emigrar. Ahora, en su nuevo club, espera “hacer mi historia aquí”.

”De Alianza Lima me voy con la cabeza arriba, lastimosamente no se pudo ganar el título, pero me voy habiendo cumplido uno de mis sueños. Hicieron un gran esfuerzo, de verdad, increíble, porque me dieron un gran valor como arquero en el equipo”, señaló Gallese.

Las recomendaciones de Yoshimar Yotún y Carlos Ascues, exjugadores de Orlando City, fueron fundamentales para que el '1′ de la selección peruana se incline a jugar en los ‘Leones’. No obstante, hay otro detalle que lo motivó a llegar a la MLS: el nivel de los delanteros que enfrentará.

“Cuando me dijeron que había la posibilidad de ir a Orlando comencé a ver a los delanteros de equipos contrarios y eso me va a servir de mucho porque aquí vienen delanteros con gran nivel, delanteros top, que me va a servir mucho para mi experiencia y seguir creciendo como arquero”, finalizó.

“Todavía no sé con cuántos partidos llegaré a las eliminatorias en marzo. El lunes inicio pretemporada”.

“El 2019 fue un año de regular para adelante. Tuve una buena Copa América, en la recta final con Alianza Lima creo que lo hice bien. Me voy con la cabeza arriba, cumplí uno de mis sueños que fue jugar por Alianza”.

“Estoy agradecido con Alianza Lima porque me dieron un gran valor, tuve la confianza del profesor Pablo. Pero decidí optar por otras ofertas que tenía en el extranjero”.

“Además de la MLS tuve un par de opciones más, pero prefiero reservarlo. Mi contrato con Orlando City es de dos años y uno tercero opcional”.

“Las eliminatorias nos agarra más maduro como grupo. Creo que va a ser dura pero sabemos cómo enfrentarla”.

“Hablé con Yotún y Ascues acerca de Orlando City. Me hablaron muy bien de la ciudad y del equipo, que llena el estadio”.

“Mi mejor partido del año fue ante Cristal por la semifinal. Más que el de River porque este nos llevó a la final”.

