Ese futuro, al menos desde La Victoria, ya empezó a imaginarse. La salida del boliviano Guillermo Viscarra dejó un espacio que debe llenarse sí o sí: Alianza tiene, en estos momentos, a Alejandro Duarte como portero titular y Ángel de la Cruz, quien con 24 años no ha tenido muchos minutos en el club.

𝑬𝒔𝒕𝒂́ 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒂́ 𝒕𝒖 𝒄𝒂𝒔𝒂. 💙👏🏾 pic.twitter.com/SHHONMK0xP — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) July 20, 2026

El plan estaría siendo impulsado por Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, quien conoce muy bien al guardameta. Ambos coincidieron entre 2023 y 2025 en la Federación Peruana de Fútbol, cuando Navarro ejercía como gerente de selecciones y Gallese era uno de los referentes de la Bicolor. Esa cercanía alimenta la ilusión de un posible retorno.

La necesidad de Alianza no es menor. El equipo de Pablo Guede acaba de iniciar el Torneo Clausura con una victoria sobre Sport Huancayo y mantiene intacto el objetivo de proclamarse campeón nacional de manera directa tras haber conquistado el Apertura. En ese escenario, la portería se convierte en una posición estratégica. Los íntimos no buscan únicamente un reemplazante; necesitan un arquero capaz de asumir la presión de pelear un título y responder en los partidos decisivos. Gallese reúne todas esas condiciones.

A sus 36 años continúa siendo el arquero titular de la selección peruana y conserva un prestigio construido durante más de una década defendiendo la camiseta nacional. Además, conoce perfectamente el entorno de Matute. En la temporada 2019 defendió el arco blanquiazul y, aunque su paso fue breve, dejó una buena imagen entre los hinchas.

Precisamente ese vínculo quedó reflejado durante su último regreso al estadio victoriano. Antes del amistoso entre Deportivo Cali y Alianza, el ‘Pulpo’ no escondió la emoción. “Contento de regresar otra vez a Matute, con la fiesta que siempre da Alianza. Estoy muy emocionado de jugar otra vez aquí, estoy agradecido con la hinchada, aunque esta vez me tocó jugar en contra”, declaró.

Después fue aún más directo. “Alianza siempre me ha tratado muy bien y por qué no en un futuro un regreso. Jugar aquí uno se emociona y más con el cariño del hincha”.

“Nos vamos a fortalecer y queremos lo mejor para la selección”.



Pedro Gallese, que confirmó estar apto para una Eliminatoria más, se refirió al momento de la selección peruana. @dt_elcomercio pic.twitter.com/lJMuYyRqOx — Marco Quilca (@MarcoQuilca_06) July 13, 2026

La postura del Deportivo Cali

Sus palabras fueron interpretadas como una puerta abierta. Sin embargo, entre el deseo y la realidad existe una distancia importante. Desde El Comercio nos comunicamos con Deportivo Cali para conocer la postura oficial del club colombiano frente a las versiones que vinculan a Gallese con Alianza Lima. La respuesta fue contundente.

“Deportivo Cali no tiene conocimiento de esto. Pedro tiene contrato con nosotros por año y medio más; hay total conformidad y voluntad de cumplirlo a cabalidad” , señalaron desde la institución colombiana.

El mensaje deja claro que, por ahora, no existe ninguna comunicación formal entre clubes ni intención de desprenderse de uno de sus principales futbolistas. Gallese forma parte del proyecto deportivo del cuadro colombiano y tiene un vínculo vigente que ambas partes pretenden respetar.

Deportivo Cali sobre interés de Alianza Lima en Pedro Gallese: “Tiene contrato con nosotros por año y medio”. (Foto: AFP)

Eso no significa, necesariamente, que la historia esté cerrada. En el mercado de fichajes las posturas pueden modificarse si aparece una oferta que satisfaga a todas las partes. Pero hoy el escenario es complejo. Alianza tendría que negociar con un club que no contempla la salida de su arquero y, además, afrontar el costo económico que supone incorporar a un futbolista de esa jerarquía.

Mientras tanto, en Matute saben que el tiempo juega en contra. El Clausura ya comenzó y el margen para encontrar un arquero de garantías es reducido. Gallese aparece como el candidato ideal por presente, experiencia e identificación con el club, pero también como la opción más difícil de concretar.

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