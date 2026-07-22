Por Marco Quilca León

En el fútbol hay regresos que parecen inevitables. No porque estén cerrados o porque las negociaciones hayan comenzado, sino porque la historia siempre encuentra una excusa para volver a reunir a dos viejos conocidos. Pedro Gallese y Alianza Lima encajan en esa categoría. El portero de la selección peruana volvió hace unas semanas a Matute con la camiseta de Deportivo Cali para disputar un amistoso internacional. Aquella tarde recibió una ovación, sonrió como si nunca se hubiera ido y dejó una frase que hoy cobra una nueva dimensión: “Alianza siempre me ha tratado muy bien y por qué no en un futuro un regreso”.

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