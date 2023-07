Christian Cueva le fue entrevistado por el programa “El Fuera de Lista” de Movistar Deportes, conducido por el conocido mago ‘Plomo’. Luego de la nota, Pedro García opinó acerca de la misma y criticó al futbolistas de la selección peruana.

“Yo no venía y te voy a decir por qué. Yo estoy interesado en hablar con Cueva pero en privado porque tengo una percepción de lo humano que excede de lo periodístico”, expresó Pedro en Al Ángulo.

“Y yo le dije a Cueva para hablar sin grabación, no me respondió y lo entiendo. Le escribí porque lo vi crecer desde la USMP, desde la sub 20, lo vi triunfar, y en definitiva no me desmarco de la situación periodística ofrecerle una conversación que pueda utilizarlo a su favor”, agregó.

“Entiendo que tú sí porque es otro código y bien por ti, pero desde lo periodístico no tendría intención de hablar con alguien que me va a engañar. Yo siento que Cueva nos viene engañando porque sus mea culpas me tienen podrido y harto”, añadió.

“Entrevistas a Cueva en tono autocrítico y me dice su pena por haber malogrado su carrera por alguna inconducta y eso ya lo escuché muchas veces. Si uno busca en YouTube va a encontrar varias autocríticas sobre eso y por eso al preguntarle cosas, me expongo a que me engañe de nuevo”, finalizó.