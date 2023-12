El cantante y compositor peruano Pedro Suárez Vértiz, fallecido este jueves 28 de diciembre, contó en una recordada entrevista para ‘Entre Titulares’ de CMD, que pese a gustarle mucho el fútbol, y ser hincha de Sporting Cristal, no iba a los estadios.

“Yo no voy al estadio porque no hay repeticiones de las jugadas”, dijo el artista nacional.

“El trajín de llegar (al estadio). Tienen que habértelo cultivado desde niño. Porque no solamente es el estadio, es entrar, ver el verde. A mí no me lo formaron, no me inculcaron.

La Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) confirmó a este medio la lamentable noticia de su deceso.

De acuerdo al parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), miembros de dicha institución acudieron hasta su hogar cerca a las 6:55 a.m. de este jueves 27 de diciembre.

Pese a que no se tiene la certeza aún de la causa de su muerte, las primeras informaciones refieren causas naturales provocadas por la atrofia muscular que padecía.