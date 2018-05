Pedro Troglio: “Me ofrecieron a Quintero, pero no quiero dañar a la ‘U’”

El entrenador de Gimnasia y Esgrima de la Plata, Pedro Troglio, dialogó con 'Radio El Mundo' de Argentina sobre la posible incorporación de Alberto Quintero a su nuevo club. El ex técnico crema dejó en claro que no haría alguna contratación que pueda dañar a Universitario de Deportes.

“Me ofrecieron a Alberto Quintero, pero no quiero dañar a Universitario. Si lo traigo, complico a un equipo que me dio mucho. Me encanta tanto él como Aldo Corzo, pero no los voy a traer porque no podría hacerle mucho daño a mi anterior club”, aseguró el estratega de 52 años.

El cuadro de Ate atraviesa un mal momento en el campeonato nacional, debido a que recibió una sanción que le impide fichar jugadores hasta el final de la presente temporada.

Pedro Troglio permaneció como técnico de Universitario de Deportes hasta finales de abril, cuando acabó el Torneo de Verano. El cariño del entrenador hacia la institución ha sido reflejado en múltiples ocasiones mediante su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que Quintero podría interesar a otros clubes luego de disputar el mundial Rusia 2018 junto con la selección de Panamá. En dicho torneo enfrentará a Bélgica, Inglaterra y Túnez.