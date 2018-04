Pedro Troglio y su polémica conferencia de prensa tras triunfo de Universitario

Universitario de Deportes acabó con la mala racha en casa y obtuvo su primera victoria en el Estadio Monumental por el Torneo de Verano. Pero ni el resultado evitó que el estratega crema Pedro Troglio exprese su molestia en conferencia de prensa.

Tal y como es costumbre, Troglio se acercó a la zona de prensa, y esta vez no quiso recibir preguntas. Solo saludó y explicó la razón de su mal humor.

"Hace una semana que vengo soportando malas intenciones de que van a buscar notas a ex jugadores que me liquidan, que me matan. Yo vengo aguantando. Pierdo un clásico, doy la cara", dijo Troglio.

"Ustedes lo saben. Contesto todo. No tengo ningún inconveniente. Pero hoy es un día que solo quiero disfrutar con mis jugadores, mi cuerpo técnico, al cual también han ensuciado gratuitamente un medio local", agregó.

Antes de retirarse agradeció a los jugadores, hinchas, comando técnico y familia.

"Hoy es un día que quiero disfrutar con ellos. Les pido perdón, quiero disfrutar el tiempo con ellos", dijo antes de abandonar la conferencia de prensa.