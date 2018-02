El estratega argentino Pedro Troglio brindó su última conferencia de prensa previo al cotejo entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, de este domingo en el Estadio Monumental. El técnico merengue comentó sobre el mal momento de los cremas.

"Tenemos que caminar tranquilos, es un momento difícil, de críticas, de incomodidades, hay que tratar de soportar y buscar lo mejor. Sabíamos que sería duro, que había posibilidades de empezar ganando o no, pero que el tiempo nos acomodará, lo ideal sería conseguir una victoria", expresó Pedro Troglio en 'Gol Perú'.

El técnico de Universitario de Deportes también tuvo tiempo para responder las críticas que caen sobre el plantel crema. Pedro Troglio se mostró tranquilo y expresó que el tema ahora pasa más por lo anímico que por lo futbolístico.

"No me molesta la crítica, todos estamos de acuerdo que el equipo no está jugando bien, que está jugando con otras cosas como la garra, el empuje, más se juega con la parte anímica que con la futbolística", detalló Pedro Troglio.

El timonel argentino de 52 años también habló sobre el cotejo ante Alianza Lima. El estratega mencionó que se "enfrentan al último campeón" y que "tiene un buen entrenador", en referencia a Pablo Bengoechea.

De igual forma Pedro Troglio confirmó el once de Universitario de Deportes. El cuadro crema saldrá ante Alianza Lima con; Fernández; Corzo, Schuler, Benincasa, Vargas; Páucar, Balbín, Siucho, Vásquez; Quintero, Osorio.