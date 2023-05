Peleas en el fútbol: cuando entrenadores, jugadores y periodistas se enfrentan

El fútbol es más que un simple deporte y lo podemos ver día a día. En la mágica euforia que nos rodea cuando nuestro equipo anota un gol, en la devastación final cuando pierden, en la irracional confrontación (a veces a gritos) con un compañero que osa a manchar la ‘pulcra’ historia institucional de los nuestros. Los jugadores, entrenadores y periodistas, por supuesto, no son ajenos a estas emociones.

A lo largo de la historia de este deporte hemos sido testigos de múltiples trifulcas que han sido captadas por un micrófono o una cámara (¿y cuántas habrán quedado en el completo olvido?). A continuación recordamos las pugnas más emblemáticas en las que nuestros amigos periodistas fueron los protagonistas.

Luis Aragonés - Eurocopa 2008

Cómo no recordar aquel 29 de enero del 2008, cuando el destacado Luis Aragonés, entonces entrenador de la selección española, calificó de “cobarde” y “mentiroso” a Alfonso Azuara, panelista del programa radial ‘Al primer toque’ de Onda Cero. Que el DT decida no contar con Raúl en ‘La Roja’ significó para Azuara un sacrilegio, que luego Aragonés se encargó de desmontar al consagrarse con la Eurocopa de ese año.

Sergio Markarián - Copa América 2011

Aún tenemos en la retina la imagen de Sergio Markarián, claramente fastidiado, tras el 1-0 de la selección peruana ante Chile. No solo eso, el ‘Mago’ se cansó del rótulo con el que la prensa lo calificaba: ‘ratón’. Entonces, Markarián dejó a un lado su vara mágica y sacó la artillería pesada. “Me tienen podrido con eso, no se los voy a admitir más, los voy a desenmascarar, ¿está claro?”.

José Chilavert - Entrenamiento de Vélez

José Chilavert era un experto en estas lides. El típico arquero que no queremos como enemigo (pero, ¿lo queremos como amigo?), no aguantó los picantes comentarios de Martín Ciccioli y no tuvo mejor idea que escupirlo. Los fluidos salivales del portero paraguayo, cual tiro penal, tuvo un destino certero: la cara del reportero. Imposible fallar a 1 metro de distancia, ¿verdad, ‘Chila’?

Diego Maradona - Eliminatoria 2010

Ah, y llegamos a este momento: ‘El Diego’ en su faceta de Maradona. Juan Carlos Pasman fue el receptor de una de las frases más recordadas del fútbol, que no tienen que ver con fútbol. “Tú también la tenés adentro”, mencionó el Pelusa, mientras aún era DT de la ‘albiceleste’. El periodista pidió respeto y lanzó su pregunta. Luego, otra mítica frase: “Que la sigan chupando”. Solo Maradona es capaz de estas cosas inexplicables.

Flavio Maestri vs. ‘Tigrillo’ Navarro - 2004

Si obviamos el escupitajo de Chilavert, hasta ahora no hemos mencionado a ninguna discusión en la que haya habido contacto físico. Esto cambia aquí. Diciembre del 2004, Flavio Maestri militaba en Alianza Lima (y los hinchas de Sporting Cristal se sentían traicionados). El delantero le propinó sendas cachetadas a Carlos Alberto ‘El Tigrillo’ Navarro en la intimidad de su oficina. ¿La razón? En un reciente entrevista, Flavio comentó que el periodista se había metido con alguien de su familia. “Por mi familia, mato. Todos matan por su familia. En ese momento, hice lo que ameritaba”, confesó.

Cuauhtémoc Blanco - América vs Veracruz

El último de los altercados que aquí mostramos tiene como protagonistas a Cuauhtémoc Blanco y al reportero David Faitelson. Las cámaras captaron la cobarde agresión, el puñetazo, que el entonces jugador de América le propinó al comunicador. El semblante de beligerancia siempre fue un distintivo del inventor de la ‘Cuautemiña’, pero este episodio lo retrató como lo pusilánime que puede llegar a ser: golpeó de espaldas y de inmediato se esconde.

Percy Olivares y Peter Arévalo - Alianza Lima

La escena peruana puso la pluma en el tintero y escribió nuevas páginas de las discusiones que se salen de control alrededor del fútbol. Percy Olivares, exfutbolista, acusó al periodista Peter Arévalo de recibir dinero por hablar bien de Alianza Lima, en pleno programa de ESPN. A ‘Mr. Peet’ no le gustó nada la aseveración y defendió su posición, al igual que el popular ‘Zancudo’.