En un partido clave por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2025, Universitario de Deportes viene enfrentando a ADT en Tarma por la jornada 16 del certamen. El encuentro podría significar el título de los cremas y, por ende, el tricampeonato nacional.

A los 49 minutos del segundo tiempo, con el resultado en contra, José Carabalí recibió un gran pase largo de Anderson Santamaría y le sacó ventaja a John Narvaez, defensor de ADT.

Tras controlar el balón e ingresar al área, Carabalí se dejó caer, por lo que Kevin Ortega no dudó en señalar el penal para Universitario. Sin embargo, luego recibió el llamado de los asistentes del VAR para que revise la jugada.

Ortega se tomó unos minutos para mirar nuevamente la polémica jugada y decretó rectificar su primera decisión, además de sacarle una tarjeta amarilla al ecuatoriano por fingir una falta en el área.

Minutos más tarde, la ‘U’ llegó al empate tras un gol de Matías Di Benedetto.

