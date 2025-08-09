Alianza Lima visita a Ayacucho FC en el Estadio Ciudad de Las Americas, este sábado 9 de agosto, por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. En el minuto 38, Alonso Yovera cortó un avance de Matías Succar, y el árbitro Micke Palomino no dudó en marcar el penal.
No obstante, el VAR llamó a Palomino para que revise la jugada con más detalle. Finalmente, el juez principal consideró que el defensor tocó el balón y, por lo tanto, fue un quite lícito.
