Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentan en el Estadio Ajenadro Villanueva por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Después del empate sin goles en Campo Mar, blanquiazules y cremas están empatando en el segundo encuentro, un resultado que pudo cambiar, pero la goleadora Adriana Lúcar falló su penal.

A los 26 minutos, la árbitra Milagros Arruela recibió el llamado del VAR para revisar una falta de la colombiana Paez contra la brasileña Oliveira. La jueza, que hace una semana dirigió en el Mundial Femenino Sub 17, no dudó en decretar la falta.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Un minuto después, pasado los reclamos, Adriana Lúcar se paró con el balón para ejecutar el disparo. Sin embargo, su remate se fue muy desviado, algo raro en una jugadora que lleva 101 goles con la camiseta blanquiazul.

¡Todo sigue igualado! Adriana Lúcar desaprovechó la chance desde el punto penal que pudo adelantar a Alianza Lima.⚽❌



⏱ 33' PT | #ALI 0 - 0 #UNI



➡️ #LigaFemeninaxMDeportes



🖥 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 #𝐸𝑁𝑉𝐼𝑉𝑂 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 003 𝑦 703 𝐻𝐷 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟… pic.twitter.com/N5aQ5Y5OTf — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 15, 2025

Cabe resaltar que el campeón del Torneo Clausura clasifica de manera directa a la Copa Libertadores 2026. Asimismo, de ganar, Alianza Lima se proclamaría campeón nacional, ya que viene de ganar el Torneo Apertura.

*******

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.