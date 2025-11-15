Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentan en el Estadio Ajenadro Villanueva por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025. Después del empate sin goles en Campo Mar, blanquiazules y cremas están empatando en el segundo encuentro, un resultado que pudo cambiar, pero la goleadora Adriana Lúcar falló su penal.
LEE: Franco Velazco sobre el reclamo de Alianza Lima en la final de la Liga Femenina: “De un tiempo a esta parte se caracterizan por las quejas”
A los 26 minutos, la árbitra Milagros Arruela recibió el llamado del VAR para revisar una falta de la colombiana Paez contra la brasileña Oliveira. La jueza, que hace una semana dirigió en el Mundial Femenino Sub 17, no dudó en decretar la falta.
Un minuto después, pasado los reclamos, Adriana Lúcar se paró con el balón para ejecutar el disparo. Sin embargo, su remate se fue muy desviado, algo raro en una jugadora que lleva 101 goles con la camiseta blanquiazul.
Cabe resaltar que el campeón del Torneo Clausura clasifica de manera directa a la Copa Libertadores 2026. Asimismo, de ganar, Alianza Lima se proclamaría campeón nacional, ya que viene de ganar el Torneo Apertura.
*******
