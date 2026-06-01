Uno de los contextos inmejorables para ver una final de Champions League es con alguien que la haya ganado y ese privilegio pudieron darse algunos peruanos el último sábado con Carles Puyol. El histórico capitán del FC Barcelona y ganador de tres títulos de la ‘Orejona’ llegó a Lima como invitado especial de Scotiabank para compartir una experiencia exclusiva con clientes y stakeholders de la entidad financiera en el marco de la final europea entre PSG y Arsenal.

La jornada comenzó con un íntimo meet and greet en el que algunos asistentes pudieron conocer de cerca al campeón mundial. Entre fotografías, conversaciones y anécdotas de su exitosa carrera, los invitados participaron de una trivia relacionada con la Champions League y la trayectoria del defensor. Como parte de la dinámica, Puyol entregó una pelota, una gorra y una camiseta autografiadas entre los ganadores.

Apoyo al Paris Saint Germain

Finalizada esta primera actividad, el exfutbolista se trasladó a la zona rooftop del hotel Hyatt Centric donde compartió la experiencia de ver la final junto a más invitados en pantallas gigantes. Durante la transmisión comentó las incidencias del encuentro antes del inicio, en el entretiempo y también una vez concluido el partido, confesando desde el arranque que tenía un equipo favorito: Paris Saint Germain.

”Creo que llegan en situaciones distintas. PSG viene sabiendo que ha ganado la anterior y eso le puede dar mas tranquilidad. Para Arsenal es mas tensión. Haber ganado la Premier quizá pudo haberlos relajado un poco, pero anhelan mucho más la Champions y eso les puede pasar factura porque no tienen tanta experiencia de jugar en finales”, dijo Puyol.

Desde los minutos previos al pitazo inicial, Puyol dejó clara su preferencia por el cuadro parisino, ya que reconoció que una de las razones de su apoyo era la presencia de Luis Enrique en el banquillo, entrenador con quien coincidió en el FC Barcelona y a quien considera uno de los técnicos más importantes de los últimos años. Además, recordó la final de la Champions League 2006, cuando el conjunto azulgrana derrotó al Arsenal por 2-1 en París para conquistar el segundo título europeo de su historia.

“Lo que hace Luis Enrique es mirar los pequeños detalles. Y fue siempre asi, incluso en mi época cuando no se prestaban atención a esos detalles. Me dio consejos importantisimos sobre como ser mejor”, comentó el exfutbolista y capitán de FC Barcelona.

Minuto a minuto

La reacción de Puyol no tardó en llegar cuando Arsenal encontró el gol a los seis minutos por intermedio de Kai Havertz. El exdefensor se llevó inmediatamente las manos a la cabeza, sorprendido por la rápida ventaja inglesa. Asimismo, se quedó comentando el error de Marquinhos al momento del despeje del balón previo a la jugada del gol.

Durante el resto del primer tiempo siguió atentamente el desarrollo del partido, alternando comentarios con quienes lo acompañaban en la mesa y revisando ocasionalmente el celular. Aunque alentaba cada avance ofensivo del PSG, también asentía con la solidez defensiva mostrada por el conjunto londinense.

Luis Enrique solo se enfoca en el presente del Barcelona. (Foto: Getty Images)

“Esperemos que el PSG haga como nosotros hicimos en la final contra Arsenal que pudimos anotar dos goles en la segunda parte”, indicó al término del entretiempo cuando todavía los parisinos iban abajo por 1-0.

Ya en la segunda parte, tras el gol de penal es Ousmane Dembelé, Carles Puyol apenas atinó a dar dos palmas a modo de celebración; sin embargo, sin mucho aspavientos. A partir de entonces, seguía charlando con los acompañantes de su mesa y degustando de algunos aperitivos nacionales como causas, makis, enrrollados, entre otros.

Hacia el término, durante la tanda de penales, Puyol mantenía la misma sorpresa con cada uno de los pateadores y al final, tras el error de Gabriel Magalhaes y la consagración de PSG, Puyol tuvo algunas palabras para Luis Enrique: “Se merece ser bicampeón de Champions. Estoy muy contento por él”.

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