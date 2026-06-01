Por Fernanda Huapaya

Uno de los contextos inmejorables para ver una final de Champions League es con alguien que la haya ganado y ese privilegio pudieron darse algunos peruanos el último sábado con Carles Puyol. El histórico capitán del FC Barcelona y ganador de tres títulos de la ‘Orejona’ llegó a Lima como invitado especial de Scotiabank para compartir una experiencia exclusiva con clientes y stakeholders de la entidad financiera en el marco de la final europea entre PSG y Arsenal.

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