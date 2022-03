Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentan este domingo 6 de marzo por una fecha más de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva a partir de las 3:30 de la tarde. Es por eso, que el delantero de los ‘Cerveceros’, Percy Liza, se refirió al primer clásico que disputará ante los ‘Blanquiazules’ en Matute.

Como sabemos, la temporada pasada, Alianza y Cristal se enfrentaron en las finales de la Liga 1, dejando a los dirigidos por Carlos Bustos como campeones nacionales, es por eso, que el joven delantero de los ‘Rimenses’ siente que hay un “tema pendiente” por resolver.

“Ahí hay un tema pendiente que tenemos con Alianza Lima por el tema de la final pues creímos que pudimos haber tenido un mejor resultado. Igual, siempre está ahí el tema del clásico ante Universitario y Alianza y por ahí sacar lo mejor para llegar bien a ese partido”, declaró Liza para GOLPERU.

Posteriormente, el futbolista también se refirió a la buena amistad que viene construyendo con su compañero, Christofer Gonzáles, además contó algunos consejos que le da ‘Canchita’ dentro y fuera del terreno de juego.

“Es una buena persona y un gran jugador. Poco a poco vamos afinando esa amistad. Siempre me habla en los entrenamientos, me busca y me dice que esté bien posicionado para el pase. Hemos creado virtudes entre nosotros que han sido buenas para el equipo”, agregó Liza.

