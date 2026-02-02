La Federación Peruana de Fútbol dio a conocer la lista de jugadoras convocadas por el profesor Gastón Camargo para disputar el torneo CONMEBOL Sub-20 Femenina, que se desarrollará del 4 al 28 de febrero en Paraguay.

El certamen reunirá a las mejores selecciones juveniles de Sudamérica y representa una vitrina clave para el crecimiento y la proyección internacional de las futbolistas.

La nómina combina jugadoras que militan en clubes del medio local con otras que se desarrollan en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, Argentina y España, reflejando el avance del fútbol femenino peruano y la apuesta por un grupo diverso y competitivo.

Este torneo será una prueba exigente para la ‘Bicolor’, que apunta a consolidar una identidad de juego y ganar experiencia ante potencias regionales.

Más allá de los resultados, la participación en la CONMEBOL Sub-20 es fundamental para el proceso formativo de las jugadoras y para seguir impulsando el desarrollo del fútbol femenino en el país.