Perú vs. Estados Unidos: el posible once de la Blanquirroja para su duelo por fecha FIFA | FOTOS Perú vs. Estados Unidos se verán las caras este martes 16 de octubre por una nueva fecha FIFA. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Pratt & Whitney

- / - Selección peruana (Foto: agencias) - / - Arquero: Pedro Gallese (Foto: agencias) - / - Defensa: Luis Advíncula (Foto: agencias) - / - Defensa: Christian Ramos (Foto: agencias) - / - Defensa: Anderson Santamaría (Foto: agencias) - / - Defensa: Miguel Trauco (Foto: agencias) - / - Mediocampista: Yoshimar Yotún (Foto: agencias) - / - Mediocampista: Renato Tapia (Foto: agencias) - / - Volante: Edison Flores (Foto: agencias) - / - Volante: André Carrillo (Foto: agencias) - / - Volante ofensivo: Christian Cueva (Foto: agencias) - / - Delantero: Raúl Ruidíaz (Foto: agencias) - / -