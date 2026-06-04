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Perú vs Haití EN VIVO: sigue la previa del amistoso de fecha FIFA en Miami
La selección de Haití, por su parte, toma este partido con mucha seriedad ya que se viene preparando para jugar el Mundial 2026. El elenco centroamericano forma parte del Grupo C junto a Brasil, Marruecos y Escocia.
El estratega brasileño sufrirá las bajas por lesión de Alex Valera y Joao Grimaldo, por lo que probará variantes ofensivas.
La escuadra dirigida por Mano Menezes busca consolidar su idea de juego tras un inicio complicado que incluyó una derrota 2-0 ante Senegal y un empate 2-2 contra Honduras.
Este nuevo partido amistoso de la Bicolor será transmitido en vivo por los canales América TV, ATV y Movistar Deportes, tanto en señal abierta como en cable. Las incidencias online podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.
El compromiso se jugará en el horario de las 7 p.m. (hora peruana) y tendrá como escenario el UN Stadium de Miami, en Estados Unidos.
La selección peruana vuelve a las canchas. El equipo de todos, dirigido por el brasileño Mano Menezes, enfrenta este viernes 5 de junio a su similar de Haití en un partido amistoso de fecha FIFA que se jugará en Miami. Conoce aquí todos los detalles.
La selección peruana vuelve a las canchas. El equipo de todos, dirigido por el brasileño Mano Menezes, enfrenta este viernes 5 de junio a su similar de Haití en un partido amistoso de fecha FIFA que se jugará en Miami. Conoce aquí todos los detalles.