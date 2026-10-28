La selección peruana Sub-15 encontró en Jean Franco Trujillo a uno de sus protagonistas en el duelo frente a Italia por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026. El delantero nacional anotó el 1-0 parcial con una veloz jugada individual que ilusionó a la Bicolor con avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, el encuentro terminó empatado 1-1 y la clasificación se definió en la tanda de penales.

El tanto peruano llegó a los seis minutos del partido, cuando la defensa nacional logró despejar un ataque italiano y dio inicio a un rápido contragolpe. Trujillo recibió el balón en el centro del campo, superó a su marcador y aceleró hacia el área rival.

El atacante peruano condujo la pelota por el sector derecho, se perfiló para encontrar espacio y sacó un remate cruzado que venció al arquero italiano. La definición permitió que Perú se adelantara en el marcador en los primeros minutos de un compromiso clave para sus aspiraciones mundialistas.

Italia reaccionó y empató el partido

La ventaja peruana duró poco. A los 11 minutos, Italia consiguió un penal que Manuel Ferraro convirtió para establecer el 1-1. Desde entonces, ambos equipos buscaron el gol que les permitiera evitar la definición desde los doce pasos.

La Bicolor tuvo una oportunidad importante para recuperar la ventaja cerca del final, pero Dayro Maldonado falló un penal. El marcador no volvió a moverse y el pase a la siguiente instancia quedó pendiente de la tanda de penales.

¿Cómo quedó Perú frente a Italia en el Mundial Sub-15?

Tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario, la selección peruana perdió por 4-3 en la tanda de penales y no logró avanzar a los octavos de final de la categoría principal del torneo. Pese a la eliminación de esta llave, la Bicolor todavía tendrá partidos por disputar en la competición, con el objetivo de mejorar su ubicación final.

El equipo dirigido por Diego Ortiz había llegado a esta instancia después de una destacada fase de grupos, en la que terminó como líder del Grupo O con 13 puntos, producto de cuatro victorias y un empate. La campaña incluyó una goleada por 12-0 frente a Papúa Nueva Guinea y triunfos ante Botsuana, Malí y Mongolia.

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