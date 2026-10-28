Selección Peruana Sub-15 clasificó a la siguiente ronda en el Mundial y Festival de la categoría. (Foto: Bicolor)
Selección Peruana Sub-15 clasificó a la siguiente ronda en el Mundial y Festival de la categoría. (Foto: Bicolor)
Por Redacción EC

La selección peruana Sub-15 encontró en Jean Franco Trujillo a uno de sus protagonistas en el duelo frente a Italia por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA Azerbaiyán 2026. El delantero nacional anotó el 1-0 parcial con una veloz jugada individual que ilusionó a la Bicolor con avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, el encuentro terminó empatado 1-1 y la clasificación se definió en la tanda de penales.

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