Hoy, en vivo Perú vs. Uruguay: horarios, canales y cómo ver por TV el partido de Panamericanos

Perú y Uruguay se enfrentan hoy por los Juegos Panamericanos Lima 2019 en el Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos por la primera fecha del Grupo B. El equipo de Nolberto Solano tiene el equipo confirmado para buscar los tres primeros puntos ante los charrúas en el estadio Mayor de San Marcos. El compromiso inicia a las 20:30 horas y será transmitido vía Latina 2019 y Latina.

Los partidos de la selección peruana en los Juegos Panamericanos Lima 2019 se transmiten en Latina, el canal oficial del evento deportivo, que también cuenta con un app móvil para que puedas ver el partido de fútbol en vivo y online por cualquier dispositivo móvil. Además, contará con una transmisión especial de Movistar Deportes y el canal Lima 2019 (19 de Movistar TV).

El Comercio seguirá minuto a minuto el partido entre Perú y Uruguay en la web; además te brindará la mayor información de los Juegos Panamericanos Lima 2019 con el medallero, últimas noticias, datos, tabla de posiciones, declaraciones y más cosas que deberás saber sobre el evento que se realiza en la capital peruana.

“Queremos ser un equipo compacto y ordenado con una volante fuerte que también puede darnos desequilibrio en ataque”, dijo el técnico de Perú para el debut de hoy ante los charrúas.

La selección peruana cuenta con Kevin Quevedo como una de las principales cartas que tiene Nolberto Solano para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Para el jugador de Alianza Lima, este será una gran vitrina para poder destacar y buscar un rumbo internacional para los próximos meses. Cabe mencionar que el jugador de 22 años ya ha sido solicitado por un sector de la prensa de ese país, para que pelee el puesto con André Carrillo en la selección mayor dirigida por Ricardo Gareca.

El atacante íntimo, además de ser campeón y subcampeón con el club que actualmente dirige Pablo Bengoechea, jugó el Sudamericano Sub 29 de Ecuador 2017 y será pieza clave en los Panamericanos 2019 junto a Andy Polar de Binacional y Jamir Oliva de San Martín; dejando como único punta a Mauricio Montes de Ayacucho.

Tras los entrenamientos en la Vida, Nolberto Solano formaría el equipo bicolor con Carlos Cáceda en el arco, Eduardo Rabanal, Junior Huerto, Jefferson Portales y Aldair Fuentes en la primera línea defensiva. Jesús Pretell y Jordan Guivin en la primera línea de volantes; Andy Polar y Kevin Quedo por extremos; finalmente, Yamir Olia y Mauricio Montes como delanteros.

Cabe mencionar que las entradas para el torneo tienen un precio de S/.20 (Sector A) y S/.50 (Sector B) en la etapa preliminar, mientras que para las finales serán de S/.80 y S/.40, respectivamente. Los menores de edad, adulto mayor y personas con discapacidad y sus acompañantes pagarán la mitad del precio.

La bicolor juega contra Uruguay en el debut de los Juegos Panamericanos Lima 2019. El partido inicia a las 20:30 horas desde la UNMSM. Twitter / Selección Peruana

Alineaciones posibles del Perú vs. Uruguay

Perú: Carlos Cáceda; Eduardo Rabanal, Aldair Fuentes, Jefferson Portales, Carlos Huerto; Jesús Pretell, Jordan Guivin, Yamir Oliva; Kevin Quevedo, Andy Polar; Mauricio Montes. Entrenador: Nolberto Solano.



Uruguay: Santiago Mele; Emanuel Gularte, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Gastón Álvarez; Pablo Siles, Maximiliano Araujo, Federico Martínez; Leonardo Fernández, Ignacio Ramírez; Darwin Núñez. Entrenador: Gustavo Ferreira.

DT de Alianza Lima y los buenos deseos a Kevin Quevedo

Kevin Quevedo será titular en el partido de hoy entre Perú y Uruguay por los Juegos Panamericanos Lima 2019. Composición

A pesar de retornar a Alianza Lima este año, Pablo Bengoechea tiene mucho tiempo dirigiendo a Kevin Quevedo tras salir campeón y subcampeón con los íntimos. El actual técnico destacó la presencia del atacante en la selección peruana para jugar los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"Ahora que se dediquen de lleno a los Panamericanos para que aprovechen la oportunidad que tienen. Van a defender a su país, es lo más lindo para un futbolista y ojalá que tengan toda la suerte del mundo. Cuando termine el certamen los estaremos esperando para terminar el Clausura", dijo Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

"Desde que llegamos, Kevin Quevedo tuvo varios problemas, principalmente por su lesión. Con respecto a Aldair Fuentes, no tuvo la primera mitad del año que esperó pero por suerte ahora ha tenido un buen rendimiento. Creo que creció individualmente y tiene un mayor recorrido en la cancha", continuó.

Calendario de fútbol en los Juegos Panamericanos 2019

Lunes 29 de julio

Fecha 1:

Panamá vs. México | 10:00 horas (horario peruano)

Ecuador vs. Argentina | 13:00 horas (horario peruano)

Jamaica vs. Honduras | 17:30 horas (horario peruano)

Perú vs. Uruguay | 20:00 horas (horario peruano)



Jueves 01 de agosto

Fecha 2:

Panamá vs. Ecuador | 10:00 horas (horario peruano)

México vs Argentina | 13:00 horas (horario peruano)

Jamaica vs Uruguay | 17:30 horas (horario peruano)

Perú vs Honduras | 20:00 horas (horario peruano)



Domingo 04 de agosto

Fecha 3

México vs Ecuador | 10:00 horas (horario peruano)

Panamá vs Argentina | 13:00 horas (horario peruano)

Honduras vs Uruguay | 17:30 horas (horario peruano)

Perú vs Jamaica | 20:00 horas (horario peruano)



Miércoles 07 de agosto

Etapa eliminatoria

4 A vs. 4 B | 10:00 horas-12:00 horas

3 A vs. 3 B | 13:00 horas-15:00 horas

1 A vs. 2 B | 17:30 horas-19:30 horas

1 B vs. 2 A | 20:30 horas-22:30 horas



Jueves 08 de agosto

Semifinales

1ª vs 2 B | 17:30 horas-22:30 horas

1B vs 2A | 20:30 horas-22:30 horas



Sábado 10 de agosto

Final:

Final de Bronce: 17:30 horas

Final de oro: 19:30 horas



Perú debuta en el fútbol masculino contra Uruguay por los Juegos Panamericanos Lima 2019. Composición

Horarios para ver el Perú vs. Uruguay por Panamericanos 2019

Perú: 20:30 horas

Argentina: 22.30 horas

Chile: 21:30 horas

Uruguay: 22:30 horas

México: 20:30 horas

Estados Unidos: 21:30 horas

España: 3:30 horas (martes 20)



Canales que transmiten todos los Juegos Panamericanos Lima 2019

Perú: Lima 2019, Movistar Deportes, Latina, Panamericana, TV Perú

Argentina: TV Pública Argentina y TyC Sports

Brasil: Rede Record

Canadá: Univisión Canadá, CBC-Radio Canadá

Chile: Chilevisión, CNN Chile, CDF y CDO

Colombia: Win Sports, Claro Sports, FOX Sports y Señal Colombia

Costa Rica: Repretel

Ecuador: Ecuavisa

Estados Unidos: ESPN Deportes, Univisión

México: Claro Sports, ESPN, Televisa

Paraguay: Latele y Tigo Sports

Puerto Rico: ESPN Deportes

República Dominicana: Digital 15

Uruguay: Canal 43 y VTV

Venezuela: La Tele Tuya