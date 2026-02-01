La selección peruana de futsal cerró su participación en la CONMEBOL Copa América Futsal 2026 con una actuación memorable al imponerse por 4-1 sobre Venezuela en el partido por el tercer puesto del certamen. Desde el inicio, el equipo nacional mostró intensidad y eficacia, controlando el ritmo del encuentro y generando las principales ocasiones de peligro ante una Vinotinto que intentó resistir el empuje rival.

Perú fue superior en la primera mitad y logró reflejarlo en el marcador con dos anotaciones que le permitieron irse al descanso con ventaja. Venezuela consiguió descontar antes del entretiempo, lo que mantuvo el partido abierto, aunque el dominio peruano se mantuvo tanto en posesión como en transiciones ofensivas.

En el complemento, la Bicolor reafirmó su buen momento y volvió a golpear con dos tantos más que terminaron de sentenciar el duelo. Con orden defensivo y mayor claridad en ataque, el conjunto peruano supo manejar los tiempos del partido y neutralizar cualquier intento de reacción del elenco venezolano.

Este triunfo significó el mejor resultado histórico de Perú en una Copa América de futsal, confirmando el crecimiento sostenido de la disciplina a nivel continental. Más allá del marcador, la actuación dejó señales positivas de cara al futuro y consolidó a la selección peruana como un equipo competitivo dentro del futsal sudamericano.